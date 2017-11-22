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20:09 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеист «Юности» Александр Когалев перешел в минское «Динамо»

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеист «Юности» Александр Когалев перешел в минское «Динамо», сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.

Источник: БЕЛТА

Контракт с белорусским представителем в КХЛ форвард заключил до конца текущего сезона. Не последнюю роль в решении пригласить нападающего в стан «зубров» сыграли его последние результаты. На завершившемся в Дании полуфинальном турнире Александр Когалев забросил четыре шайбы в составе «Юности». Игрок и ранее входил в сферу интересов «Динамо». Летом он заключил с «Динамо» пробный контракт, провел два матча в Кубке Латвийских железных дорог, затем сыграл три встречи в регулярном сезоне, забросил шайбу в ворота «Нефтехимика». Тренерским штабом динамовцев принято решение заключить с игроком полноценный контракт.

Тем временем динамовский клуб поместил нападающего Александра Кулакова в список отказов. Согласно регламенту КХЛ, в течение 48 часов он может быть приглашен любым другим клубом лиги. В 31-м матче текущего чемпионата Кулаков набрал 5 (2+3) очков при показателе полезности «-3» и 6 минутах штрафа. Форвард выступал за динамовский клуб в КХЛ с 2008 года. Лишь в сезоне-2012/2013 Александр Кулаков сыграл за нижегородское «Торпедо».

Минское «Динамо» после 33 проведенных матчей с 42 очками занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. Следующую игру «зубры» проведут в «Минск-Арене» 24 ноября с омским «Авангардом».

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