Хоккеист «Юности» Александр Когалев перешел в минское «Динамо»

Контракт с белорусским представителем в КХЛ форвард заключил до конца текущего сезона. Не последнюю роль в решении пригласить нападающего в стан «зубров» сыграли его последние результаты. На завершившемся в Дании полуфинальном турнире Александр Когалев забросил четыре шайбы в составе «Юности». Игрок и ранее входил в сферу интересов «Динамо». Летом он заключил с «Динамо» пробный контракт, провел два матча в Кубке Латвийских железных дорог, затем сыграл три встречи в регулярном сезоне, забросил шайбу в ворота «Нефтехимика». Тренерским штабом динамовцев принято решение заключить с игроком полноценный контракт.