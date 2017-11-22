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20:06 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» разгромил «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 22 ноября. Казанский «Ак Барс» одержал крупную победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счетом 5:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами отметились Владимир Ткачев (19-я и 52-я минута), Алексей Потапов (26), Антон Глинкин (38) и Ярослав Косов (58). Для «Ак Барса» эта победа стала второй в последних семи матчах КХЛ. «Салават Юлаев» потерпел пятое поражение в последних семи встречах.

В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» продолжает лидировать, набрав в 33 матчах 63 очка, «Салават Юлаев» с 50 очками после 35 игр идет седьмым.

В следующем матче «Ак Барс» 25 ноября примет астанинский «Барыс», «Салават Юлаев» 27 ноября в гостях встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».

В другом матче новосибирская «Сибирь» обыграла «Барыс» (6:4).

Салават Юлаев 0:5
(0:1, 0:2, 0:2)
Ак Барс
22.11.2017, 17:00 Регулярный чемпионат "Уфа Арена"
Главные тренеры
Эркка Вестерлунд Зинэтула Билялетдинов
Вратари
Бен Скривенс Эмиль Гарипов
1-й период
17:44 Бен Скривенс
Владимир Ткачев (Я. Косов, А. Марков) 18:10
2-й период
23:31
Алексей Потапов (Д. Мусин, В. Токранов) 25:15
Антон Глинкин (Д. Мусин, М. Глухов) 37:06
3-й период
Владимир Ткачев (С. Галиев) 51:34
Ярослав Косов (В. Ткачев) 57:28
Статистика
4 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Эдуард Одиньш (Рига, Латвия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
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