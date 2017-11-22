«Ак Барс» разгромил «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Заброшенными шайбами отметились Владимир Ткачев (19-я и 52-я минута), Алексей Потапов (26), Антон Глинкин (38) и Ярослав Косов (58). Для «Ак Барса» эта победа стала второй в последних семи матчах КХЛ. «Салават Юлаев» потерпел пятое поражение в последних семи встречах.
В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» продолжает лидировать, набрав в 33 матчах 63 очка, «Салават Юлаев» с 50 очками после 35 игр идет седьмым.
В следующем матче «Ак Барс» 25 ноября примет астанинский «Барыс», «Салават Юлаев» 27 ноября в гостях встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».
В другом матче новосибирская «Сибирь» обыграла «Барыс» (6:4).