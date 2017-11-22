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18:40 (мск), источник: Sports.kz

«Барыс» проиграл четвертый матч подряд «Сибири» в нынешнем сезоне КХЛ

Астанинский «Барыс» в матче КХЛ в Новосибирске сыграл с «Сибирью».

«Барыс» получили ледяной душ в виде двух быстрых голов — к началу третьей минуты отличились Санников и Сигарёв. Гости скоро пришли в себя и завладели инициативой. В середине периода Талгат Жайлауов вернул «Барыс» в игру, отличившись в большинстве.
На 14-й минуте «Барыс» чуть не сравнял, хозяев спасла штанга. Но спустя несколько минут Антон Сагадеев оказался самым юрким на пятаке ворот Красикова — 2:2. Второй результативный пас за вечер у Павла Акользина. Однако на последней минуте периода «Сибирь» вновь повела — результативный проход к воротам совершил Ермаков.

Во втором отрезке «Барыс» продолжил играть агрессивно и заставлять соперника нарушать правила. Первое же удаление команда конвертировала — голевое молчание прервал капитан команды Найджел Доус. Через несколько минут «Барыс» забивает при отложенном штрафе, но после долгого просмотра судьи отменяют гол Вея — помеха вратарю. Впрочем, штраф тут же удаётся реализовать, Линден добивается своего. После четвёртой пропущенной шайбы Красиков уступает место в воротах Салаку.

На старте третьего отрезка «Барыс» впервые в матче остаётся в меньшинстве и «Сибири» удаётся разыграть лишнего — шайба на счету Игнатовича. В середине периода «Барыс» вновь играет усечённым составом и вновь «Сибирь» забивает благодаря действиям Энлунда и Игнатовича. На последних минутах хозяева также разыгрывают лишнего, устанавливая окончательный счёт — 6:4. В концовке Пушкарёв и Игнатович размяли кулаки, получив штрафы за драку.

Сибирь 6:4
(3:2, 0:2, 3:0)
Барыс
22.11.2017, 15:30 Регулярный чемпионат ЛДС "Сибирь"
Главные тренеры
Павел Зубов Евгений Корешков
Вратари
Алексей Красиков 34:41 (А. Салак 34:41) Хенрик Карлссон
1-й период
00:42 Степан Санников (Й. Энлунд)
02:06 Андрей Сигарев (П. Закриссон, А. Бергстрем)
07:54 Йонас Энлунд
Талгат Жайлауов (П. Акользин, К. Пушкарев) 09:43
Антон Сагадеев (П. Акользин, Р. Савченко) 15:43
19:12 Андрей Ермаков
2-й период
28:00 Сергей Коньков
Найджел Доус (К. Даллмэн, Л. Вей) 28:47
33:10 Сергей Коньков
Линден Вей (К. Даллмэн, Н. Доус) 34:41
3-й период
Владимир Маркелов 42:02
43:59 Максим Игнатович (Й. Энлунд, Кон. Алексеев)
Владимир Маркелов 52:51
54:38 Максим Игнатович (Й. Энлунд, С. Санников)
Роман Савченко 55:46
56:06 Патрик Закриссон (В. Наумов)
58:39 Максим Игнатович
Константин Пушкарев 58:39
Статистика
11 Штрафное время 11
0 Игра в большинстве 0
3 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Сергей Гусев (Серов, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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