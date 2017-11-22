«Барыс» проиграл четвертый матч подряд «Сибири» в нынешнем сезоне КХЛ

«Барыс» получили ледяной душ в виде двух быстрых голов — к началу третьей минуты отличились Санников и Сигарёв. Гости скоро пришли в себя и завладели инициативой. В середине периода Талгат Жайлауов вернул «Барыс» в игру, отличившись в большинстве.

На 14-й минуте «Барыс» чуть не сравнял, хозяев спасла штанга. Но спустя несколько минут Антон Сагадеев оказался самым юрким на пятаке ворот Красикова — 2:2. Второй результативный пас за вечер у Павла Акользина. Однако на последней минуте периода «Сибирь» вновь повела — результативный проход к воротам совершил Ермаков.



Во втором отрезке «Барыс» продолжил играть агрессивно и заставлять соперника нарушать правила. Первое же удаление команда конвертировала — голевое молчание прервал капитан команды Найджел Доус. Через несколько минут «Барыс» забивает при отложенном штрафе, но после долгого просмотра судьи отменяют гол Вея — помеха вратарю. Впрочем, штраф тут же удаётся реализовать, Линден добивается своего. После четвёртой пропущенной шайбы Красиков уступает место в воротах Салаку.



На старте третьего отрезка «Барыс» впервые в матче остаётся в меньшинстве и «Сибири» удаётся разыграть лишнего — шайба на счету Игнатовича. В середине периода «Барыс» вновь играет усечённым составом и вновь «Сибирь» забивает благодаря действиям Энлунда и Игнатовича. На последних минутах хозяева также разыгрывают лишнего, устанавливая окончательный счёт — 6:4. В концовке Пушкарёв и Игнатович размяли кулаки, получив штрафы за драку.