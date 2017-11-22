«Амур» обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ
ТАСС, 22 ноября. Хабаровский «Амур» со счетом 3:1 одержал победу над ярославским «Локомотивом» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 22 ноября. Хабаровский «Амур» со счетом 3:1 одержал победу над ярославским «Локомотивом» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Богдан Потехин (26-я минута), Дмитрий Клопов (35) и Алексей Бывальцев (60). У гостей отличился Даниил Апальков (36).
«Локомотив» потерпел поражение после трех побед подряд. Ярославский клуб занимает четвертое место в таблице Западной конференции, в активе команды 58 очков в 34 матчах. «Амур» расположился на десятой позиции на Востоке, хабаровчане набрали 46 очков в 32 играх.
В следующем матче 25 ноября «Амур» на выезде сыграет с братиславским «Слованом». «Локомотив» днем ранее в гостях встретится с пекинским «Куньлунь Ред Стар».
|Андрей Мартемьянов
|Дмитрий Квартальнов
|Юха Метсола
|Александр Судницин 58:51 (А. Судницин 59:37)
|1-й период
|11:26
|Александр Фролов
|2-й период
|Рушан Рафиков
|23:17
|25:05
|Богдан Потехин (К. Рассказов, Я. Хабаров)
|34:50
|Дмитрий Клопов (С. Кацуба)
|Даниил Апальков (Р. Рафиков)
|35:35
|3-й период
|Максим Тальбо
|44:09
|46:56
|Игорь Величкин
|46:56
|Игорь Величкин
|59:37
|п.в.
|Алексей Бывальцев
|6
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Павел Овчинников (Орск, Россия)
|Главный судья
|Андрис Ансонс (Рига, Латвия)