«Амур» обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Умер в хосписе": поэтесса Виноградова о смерти Хворостовского
Поможет ли фейсбилдинг остаться молодой
За что вас могут выгнать из-за стола в грузинской компании
Названа самая дорогая улица России (фото)
Путин пошутил в ответ на слова президента Чехии о санкциях
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сибирь2
Барыс0
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур3
Локомотив1
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Сочи
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз3
Монреаль Канадиенс1
Хоккей. НХЛ
23.11
Баффало Сэйбрз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
23.11
Детройт Ред Уингз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
23.11
Флорида Пантерз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
23.11
Нью-Джерси Дэвилз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
23.11
Нью-Йорк Айлендерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
23.11
Питтсбург Пингвинз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
23.11
Вашингтон Кэпиталз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
23.11
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
23.11
Коламбус Блю Джэкетс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз8
Эдмонтон Ойлерз3
Хоккей. НХЛ
23.11
Тампа-Бэй Лайтнинг
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз2
Ванкувер Кэнакс5
Все события
«Первый канал» снял с эфира «Крылья империи»: реакция создателей
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
УЕФА назвал претендентов на включение в команду года
ЦСКА сыграет матч года: превью матча с «Бенфикой» в ЛЧ
Despacito по-русски: музыканты сыграли хит на балалайке
50-летняя Рената Литвинова надела белоснежную шубу (фото)
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
IKEA не будет отзывать из РФ комоды известной серии
10 советов, как сделать съёмную квартиру уютной
Фоторепортажи
9Армейцы снова не справились с турецким напором
18Швед «Химки» не спас
15:38 (мск), источник: ТАСС

«Амур» обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ

ТАСС, 22 ноября. Хабаровский «Амур» со счетом 3:1 одержал победу над ярославским «Локомотивом» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Богдан Потехин (26-я минута), Дмитрий Клопов (35) и Алексей Бывальцев (60). У гостей отличился Даниил Апальков (36).

«Локомотив» потерпел поражение после трех побед подряд. Ярославский клуб занимает четвертое место в таблице Западной конференции, в активе команды 58 очков в 34 матчах. «Амур» расположился на десятой позиции на Востоке, хабаровчане набрали 46 очков в 32 играх.

В следующем матче 25 ноября «Амур» на выезде сыграет с братиславским «Слованом». «Локомотив» днем ранее в гостях встретится с пекинским «Куньлунь Ред Стар».

Амур 3:1
(0:0, 2:1, 1:0)
Локомотив
22.11.2017, 12:30 Зрители: 6569 Регулярный чемпионат "Платинум Арена"
Главные тренеры
Андрей Мартемьянов Дмитрий Квартальнов
Вратари
Юха Метсола Александр Судницин 58:51 (А. Судницин 59:37)
1-й период
11:26 Александр Фролов
2-й период
Рушан Рафиков 23:17
25:05 Богдан Потехин (К. Рассказов, Я. Хабаров)
34:50 Дмитрий Клопов (С. Кацуба)
Даниил Апальков (Р. Рафиков) 35:35
3-й период
Максим Тальбо 44:09
46:56 Игорь Величкин
46:56 Игорь Величкин
59:37 п.в. Алексей Бывальцев
Статистика
6 Штрафное время 4
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Павел Овчинников (Орск, Россия)
Главный судья Андрис Ансонс (Рига, Латвия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Амур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Федун прокомментировал обидную ничью "Спартака"
Каррера объяснил, почему "Спартак" не смог победить "Марибор"
Как «Спартак» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов
«Халл» и Слуцкий не побеждают уже месяц. Есть ли тренеру замена
УЕФА назвал претендентов на включение в команду года
ЦСКА сыграет матч года: превью матча с «Бенфикой» в ЛЧ
«Вот есть у нас Понтус Вернблум». Гончаренко — откровенно о ЦСКА
УЕФА подозревает игрока «Реала» в намеренном получении карточки
Новости
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Монако не справляется с количеством миллионеров
Элитная недвижимость в Москве дороже, чем в Берлине и Токио
Собянин пообещал потратить 2,5 млрд руб. из бюджета на ЖК «Царицыно»
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
42-летняя Елена Захарова перестала скрывать беременность (фото) Актриса подтвердила, что совсем скоро станет мамой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь