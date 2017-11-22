«Амур» обыграл «Локомотив» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Богдан Потехин (26-я минута), Дмитрий Клопов (35) и Алексей Бывальцев (60). У гостей отличился Даниил Апальков (36).

«Локомотив» потерпел поражение после трех побед подряд. Ярославский клуб занимает четвертое место в таблице Западной конференции, в активе команды 58 очков в 34 матчах. «Амур» расположился на десятой позиции на Востоке, хабаровчане набрали 46 очков в 32 играх.