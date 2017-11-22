Зарипов приступит к переговорам с ХК «Ак Барс» в четверг

Ранее директор казанского клуба Шамил Хуснутдинов сообщил ТАСС, что «Ак Барс» ждет решения Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) о разрешении игроку начать официальные переговоры с клубами лиги после истечения срока дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Международная федерация хоккея сократила двухлетний срок наказания Зарипова, действующий с 25 июля, до шести месяцев — это означает, что хоккеист сможет выйти на лед 23 ноября. «Ак Барс» и Зарипов летом, до объявления о дисквалификации, достигли договоренности о контракте после истечения срока соглашения игрока с магнитогорским «Металлургом».

«Какие-то предварительные разговоры велись, но все основные переговоры начнутся завтра. Тут несколько моментов играют за “Ак Барс”. Основной момент: мне так хочется вернуться в Казань и продолжить там свою карьеру. Именно продолжить, а не завершить», — сказал Зарипов.

«Как долго будут проходить переговоры, я загадывать не могу. Будем жить сегодняшним днем», — добавил он.

По словам игрока, «Ак Барс» в нынешнем сезоне интересней смотрится в атаке, нежели раньше. «Очень хорошо видно, что команда показывает неплохой хоккей в обороне, как это было в “Ак Барсе” всегда. В этом году, можно сказать, оживилась картинка впереди, появились моменты импровизации. На мой взгляд, в этом году хоккей у “Ак Барса” склоняется в сторону атаки», — подчеркнул он.