Финская хоккейная ассоциация готова обсуждать с КХЛ сроки предоставления игроков для ОИ

Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщила со слов президента Хоккейной ассоциации Канады Тома Ренни, что ассоциация и ряд европейских федераций обратились с письмом в КХЛ с просьбой отпустить игроков на Олимпиаду. В начале ноября президент лиги Дмитрий Чернышенко заявил, что лига готова ответить на действия Международного олимпийского комитета (МОК), который уже отстранил ряд российских лыжников за нарушение ими антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Позже член совета директоров лиги Александр Медведев сообщил, что речь идет о том, что КХЛ готова отменить запланированную паузу на Игры.

«Я бы не хотел спекулировать по этой теме, давайте сначала дождемся решения МОК. Если мы начнем общаться по этой теме с КХЛ, то речь пойдет о сроках, в течение которых игроки будут предоставлены для выступления на Олимпийских играх, а не о том, отпустит ли лига игроков или нет», — сказал Нурминен.