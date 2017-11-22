Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Онкологическая опухоль: от чего умер Дмитрий Хворостовский
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Порошенко созвал заседание из-за ситуации в Луганске
IKEA не будет отзывать из РФ комоды известной серии
Глава Чехии попросит Медведева осудить сюжет «Звезды» о 1968 годе
Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Амур1
Локомотив0
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Сочи
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз3
Монреаль Канадиенс1
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз8
Эдмонтон Ойлерз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз2
Ванкувер Кэнакс5
Все события
Экс-глава МВД ЛНР назвал причину захвата центра Луганска
СМИ: фанаты сорвали концерт Ваенги в городе Орел
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
В Англии впервые дисквалифицировали футболиста за симуляцию
ЦСКА сыграет матч года: превью матча с «Бенфикой» в ЛЧ
50-летняя Рената Литвинова надела белоснежную шубу (фото)
«Живая Барби» из Польши потратила $40 тысяч на пластику
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
Минстрой предрек рост цен на жилье из-за отказа от ДДУ
Названа стоимость аренды коттеджа на Новый год
Фоторепортажи
11Римское дерби, возвращение Ибрагимовича и другие события выходных
8«Арсенал» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби
13:00 (мск), источник: ТАСС

Финская хоккейная ассоциация готова обсуждать с КХЛ сроки предоставления игроков для ОИ

МОСКВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Финская хоккейная ассоциация намерена обсуждать с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) только сроки предоставления игроков для участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане. Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор ассоциации Матти Нурминен.

Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщила со слов президента Хоккейной ассоциации Канады Тома Ренни, что ассоциация и ряд европейских федераций обратились с письмом в КХЛ с просьбой отпустить игроков на Олимпиаду. В начале ноября президент лиги Дмитрий Чернышенко заявил, что лига готова ответить на действия Международного олимпийского комитета (МОК), который уже отстранил ряд российских лыжников за нарушение ими антидопинговых правил на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Позже член совета директоров лиги Александр Медведев сообщил, что речь идет о том, что КХЛ готова отменить запланированную паузу на Игры.

«Я бы не хотел спекулировать по этой теме, давайте сначала дождемся решения МОК. Если мы начнем общаться по этой теме с КХЛ, то речь пойдет о сроках, в течение которых игроки будут предоставлены для выступления на Олимпийских играх, а не о том, отпустит ли лига игроков или нет», — сказал Нурминен.

Ранее президент Международной федерации хоккея Рене Фазель сообщил ТАСС, что федерация готова применить штрафные санкции к Федерации хоккея России, если КХЛ не отпустит игроков на Олимпиаду.

 Федун прокомментировал обидную ничью "Спартака"
Каррера объяснил, почему "Спартак" не смог победить "Марибор"
Как «Спартак» выйдет в плей-офф Лиги чемпионов
СМИ: «Халл» начал поиски кандидатов на замену Слуцкому
В Англии впервые дисквалифицировали футболиста за симуляцию
ЦСКА сыграет матч года: превью матча с «Бенфикой» в ЛЧ
«Барселона», «Челси» и МЮ сегодня — в плей-офф: анонс игр ЛЧ
«Ак Барс» и Зарипов имеют договоренность о подписании контракта
СМИ: «Мерседес» предложит чемпиону Ф-1 контракт на $120 млн
Новости
Авто
Надо ли прогревать мотор? Каждый год с наступлением холодов водители разделяются на два лагеря. Какое из полярных мнений ближе к истине — греть или не греть двигатель современного автомобиля?
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
14-летняя звезда детского «Голоса» впервые снялась в сериале Юлии Сиринько досталась роль воспитанницы интерната
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
ВС запретил перепланировку балконов без согласования со всеми жителями дома
Монако не справляется с количеством миллионеров
Тайны подземелья. Интересные факты о метрополитенах мира
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
42-летняя Елена Захарова перестала скрывать беременность (фото) Актриса подтвердила, что совсем скоро станет мамой.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь