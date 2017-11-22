Юрист рассказал, как удалось сократить дисквалификацию Зарипова

Источник: РИА "Новости"

Он знает это дело и все его нюансы досконально. Это Глушков вместе с коллегами подавал исковое заявление в спортивный арбитражный суд в Лозанне, это он заключал мировое соглашение с ИИХФ, представляя интересы хоккеиста. Случай, случившийся с Зариповым, которому сократили дисквалификацию до полугода, небывалый. Почти никто не ожидал, что это дело удастся довести до победного конца. В том числе и сам Глушков.

«Всё складывалось вокруг гидрохлортиазида, который запрещён в любой дозировке»

— Я не могу сказать, что это просто положительная новость, — начал наш разговор Глушков. — Это очень хорошее решение. Когда мой руководитель — Наиль Ульфатович Маганов (президент ХК «Ак Барс» и Федерации хоккея Республики Татарстан, Генеральный директор ПАО «Татнефть» — прим. «Чемпионата») — в конце июля попросил заниматься этим делом, я подумал, что шансов, наверное, нет никаких, а если и есть, то это будет очень небыстро, так как международный арбитраж слишком затратная по времени процедура. Это если честно. К тому же мы работаем в не слишком благоприятной обстановке, связанной с допинговыми скандалами и политическими моментами, такие вещи тоже сказываются. Я раньше спортивными вещами так серьёзно не занимался, работал в области международных юридических вопросов для группы «Татнефть» на крупных международных судебных процессах. Поскольку было понятно, что процесс сложный, Наиль Ульфатович попросил меня им заняться. Его принципиальное решение помочь Данису было ключевым в данном деле.

— Как развивалось дело, с чего вы начинали защиту?

— Начали досконально изучать вопрос. Решили посоветоваться с нашими юридическими консультантами из фирмы «Клири Готтлиб», с которыми давно работаем по несвязанным со спортом вопросам. Мы вспомнили, что у одного из наших адвокатов одно из направлений деятельности — спортивное право. В частности, я вспомнил, что он был личным адвокатом легендарного Марка Мессье. Предложили Данису также работать с ними. Поскольку в правилах спортивного арбитража очень жёсткие сроки на подачу жалоб, то после дисквалификации мы практически сразу подготовили и подали апелляцию. При вскрытии пробы у Даниса было обнаружено два препарата. Один из них — псевдоэфедрин — был в той дозе, в которой он разрешён к применению. Так что тут вообще вопросов нет. Всё складывалось вокруг второго препарата, который запрещён в любой дозировке. Любое, даже минимальное значение является неприемлемым к употреблению. На основании сочетания этих двух препаратов ИИХФ и выносила решение о дисквалификации.

— А какой второй препарат?

— Гидрохлортиазид. Это мочегонное средство. В итоге они посчитали, что Данис при помощи этого препарата выводил из себя запрещённые к употреблению вещи. Он сам по себе никакого вреда не несёт и не улучшает результаты, но может иметь эффект маскирующего агента.

«Когда ИИХФ выносила решение, была нарушена процедура»

— С медицинской частью понятно, а за что ещё старались зацепиться, на чём сделать акцент?

— Что ещё важно. Когда выносилось решение со стороны ИИХФ, был допущен ряд процессуальных нарушений. Это всё отражено в августовском пресс-релизе НХЛ. Все вопросы с НХЛ тоже решала юридическая команда. В том числе потому, что у консультантов ранее уже было взаимодействие с НХЛ.

— Долго работали?

— Да, была кропотливая работа со всеми структурами, в том числе с североамериканским профсоюзом игроков. Все же думали, что раз пошла такая история и есть дисквалификация на два года, то дай бог, что года через полтора что-то будет. Возраст Зарипова по спортивным меркам солидный, решили пробовать варианты с НХЛ. На них, к слову, не распространяется юрисдикция ИИХФ и ВАДА. Но в Северной Америке всё равно делают проверки, так как не хотят быть замешаны с тем, что допускают до соревнования «грязных» спортсменов.



— В итоге в НХЛ дали добро.

— Да, они сказали, что содержание запрещённого препарата крайне незначительное. Плюс у Даниса хорошая история. В том плане, что он никогда не попадался на допинге. И что ещё очень важно для американцев: когда ИИХФ выносила решение, была нарушена процедура. Когда всё это случилось, Данис уже не был игроком «Металлурга», а стал хоккеистом «Ак Барса». А федерация почему-то все уведомления продолжала слать через «Металлург». Данис не был должным образом уведомлён и на рассмотрении его дела в ИИХФ не присутствовал. Американцы на это обратили внимание. Нужно отдать им должное. К ним есть много вопросов, но с точки зрения процедурных нарушений они пунктуальны. В результате данное нарушение было отмечено в решении НХЛ и, соответственно, пресс-релизе.

«Даниса интервьюировал вице-комиссар НХЛ Билл Дэйли»

— Кто из НХЛ общался с Зариповым?

— Тут вообще всё очень интересно. Надо отметить, что почти сразу после отстранения Даниса было сообщение, что дисквалифицированных игроков из КХЛ не будут допускать в НХЛ. Таким образом, наш случай был очень сложным. Даниса интервьюировал вице-комиссар лиги Билл Дэйли. Все думали, что он даст ему максимум полчаса, он человек очень занятой, а разговаривал почти два. Насколько мы слышали, Дэйли ни на одного игрока не тратил столько времени. Вокруг была армия из сотрудников: юристы НХЛ, главный юрист профсоюза игроков, юридическая команда Даниса. Всё было очень серьёзно, как там и принято, сам Данис был на видеосвязи. Это не разговор в ресторане за чашкой кофе. Было решено, что в совокупности случай Даниса — незначительная доза запрещённых ВАДА препаратов, отличная «чистая» история в части проб, процедурные нарушения — является основанием для немедленного допуска в НХЛ. Это уже было очень большой победой.



— Что вы начали делать дальше?

— Разрабатывать позицию. Главное было понять, откуда и как в организм Даниса попала эта доза гидрохлортиазида, поскольку псевдоэфедрин он принимал абсолютно официально и законно. Привлекли к вопросу ведущих экспертов, которые дали свою оценку, сделали тесты. Стало понятно, что содержание запрещённого препарата в 1000 раз меньше, чем если бы он сознательно принял таблетку. Стало совсем очевидно, что всё это банальная случайность.

«Возможно, гидрохлортиазид попал в организм Зарипова через поливитамины»

— Через что же гидрохлортиазид мог попасть в организм Зарипова?

— Тут начинается самое интересное. Мы стали всем этим активно заниматься в августе и сентябре. Проба у него была взята прошлой зимой. Через что в организм попал препарат? Начинаем проверять всё подряд. Тестировали более 100 субстанций. Чай, вода, таблетки, сделали даже контрольную закупку еды в одном из известных московских ресторанов, где накануне допинг-теста был Зарипов. Так как этот препарат, как мы выяснили, в природе встречается в некоторых морепродуктах средиземноморья. Проблема в том, что той же еды, воды, лекарств очевидно уже не найти. Данис принимал абсолютно разрешённые поливитамины. И мы обнаружили, что производитель витамина С был замечен в не совсем чистом производстве. Хотя фирма, а она не является российской, широко известна. Её препараты полностью сертифицированы в России и «Металлург» давно закупал эти поливитамины. Важно, что это не какая-то контора из подворотни, а известный поставщик. Так вот, мы установили, что на этой же фабрике производится и это мочегонное средство. Возможно, в той партии абсолютно безобидного витамина С, которую принимал Данис, одна из таблеток оказалась смешана с гидрохлортиазидом.



— Именно на это вы начали давить в арбитражном суде Лозанны?

— Не в суде. Мы пришли в ИИХФ и показали свои результаты, представили заключения экспертов, большой объём документов, подтверждающих нашу теорию. Они подумали, всё взвесили и сказали, что у нас весомые доказательства. Есть чёткое сочетание факторов, допинг в организме Зарипова не зашкаливал, значение было очень небольшое. Было принято решение заключить мировое соглашение.



— В чём его суть?

— В федерации сказали, что принимают наши доводы, но не могут сказать, что Данис невиновен. Потому что у него всё равно нашли запрещённый препарат. Даже если у тебя нашли не 100 чужих рублей, а всего копейку, ты всё равно должен объяснить её нахождение в своём кармане. Здесь всё аналогично. Ну, а наша теория изложена в официально одобренном арбитражным судом мировом соглашении. Арбитр в Лозанне его достаточно быстро утвердил, хотя мы все очень волновались. Стоит напомнить, что дело мы в арбитраже всё равно возбуждали и ранее отправили исковое заявление. Так что без арбитража нельзя было обойтись. Мы предложили ИИХФ ударить по рукам. Зачем и нам, и вам тратить время и деньги? Давайте договоримся. И договорились, предварительно ответив ещё на несколько серьезных вопросов. Важно и то, что в ИИХФ до подписания мирового соглашения интересовались, готов ли «Ак Барс», в случае сокращения или снятия дисквалификации, принять Зарипова обратно в команду.