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10:51 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Хоккеисту Данису Зарипову сократили срок дисквалификации

Известный российский хоккеист Данис Зарипов может вернуться на лед уже в ноябре.

Источник: РИА "Новости"

Срок его дисквалификации сокращен до полугода, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF).

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Напомним, в июле воспитанник челябинского хоккея был отстранен от игр дисциплинарным комитетом IIHF из-за положительной допинг пробы до 22 мая 2019 года. Однако нападающий подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), который санкционировал мировое соглашение между хоккеистом и международной федерацией. Дисквалификация была сокращена по итогам рассмотрения документов и экспертных доказательств, которые были не доступны для дисциплинарного комитета при вынесении первого решения.

«Установлено, что Зарипов не принимал допинг умышленно, источником запрещенного вещества, попавшего в его организм, является зараженный продукт. Двухлетняя дисквалификация игрока сокращена до шести месяцев и заканчивается 23 ноября», — говорится в заявлении.

Отметим, что перед сезоном КХЛ 2017/18 Данис Зарипов заключил двухлетний контракт с казанским «Ак Барсом», который позже был расторгнут. Как заявили в руководстве «Ак Барса», между клубом и игроком есть договоренность о подписании нового соглашения.

Служба информации cheltv.ru.

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