Хоккеисту Данису Зарипову сократили срок дисквалификации
Известный российский хоккеист Данис Зарипов может вернуться на лед уже в ноябре.
Известный российский хоккеист Данис Зарипов может вернуться на лед уже в ноябре.
Срок его дисквалификации сокращен до полугода, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF).
Напомним, в июле воспитанник челябинского хоккея был отстранен от игр дисциплинарным комитетом IIHF
«Установлено, что Зарипов не принимал допинг умышленно, источником запрещенного вещества, попавшего в его организм, является зараженный продукт. Двухлетняя дисквалификация игрока сокращена до шести месяцев и заканчивается 23 ноября», — говорится в заявлении.
Отметим, что перед сезоном КХЛ 2017/18 Данис Зарипов заключил двухлетний контракт с казанским «Ак Барсом», который позже был расторгнут. Как заявили в руководстве «Ак Барса», между клубом и игроком есть договоренность о подписании нового соглашения.
Служба информации cheltv.ru.