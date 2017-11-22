«Ак Барс» ждет решения КХЛ о разрешении Зарипову заключать контракты с клубами лиги

Источник: РИА "Новости"

Во вторник Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о сокращении до шести месяцев срока дисквалификации игрока за нарушение антидопинговых правил. Зарипов сможет вернуться на лед 23 ноября.

«Как будет официальное решение КХЛ о снятии дисквалификации с Зарипова, мы сядем за стол для переговоров и будем искать, как дальше выстраивать отношения. После решения IIHF мы ждем, что КХЛ разрешит заключать Зарипову контракты и играть в лиге», — сказал Хуснутдинов.

Ранее агент 36-летнего игрока Юрий Николаев сообщил ТАСС, что переход в «Ак Барс» является приоритетным вариантом для продолжения карьеры хоккеиста. «Несомненно, мы проявляем интерес к Зарипову, будем договариваться», — подчеркнул он.

КХЛ накануне сообщила, что после того, как в лигу поступят все необходимые документы, подтверждающие решение IIHF, Зарипов сможет заключить контракт с одним из клубов лиги.