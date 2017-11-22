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10:33 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» ждет решения КХЛ о разрешении Зарипову заключать контракты с клубами лиги

МОСКВА, 22 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб «Ак Барс» и нападающий Данис Зарипов начнут вести официальные переговоры после того, как Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрешит хоккеисту вести переговоры с клубами лиги о заключении контрактов. Об этом ТАСС сообщил директор казанского клуба Шамил Хуснутдинов.

Источник: РИА "Новости"

Во вторник Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о сокращении до шести месяцев срока дисквалификации игрока за нарушение антидопинговых правил. Зарипов сможет вернуться на лед 23 ноября.

«Как будет официальное решение КХЛ о снятии дисквалификации с Зарипова, мы сядем за стол для переговоров и будем искать, как дальше выстраивать отношения. После решения IIHF мы ждем, что КХЛ разрешит заключать Зарипову контракты и играть в лиге», — сказал Хуснутдинов.

Ранее агент 36-летнего игрока Юрий Николаев сообщил ТАСС, что переход в «Ак Барс» является приоритетным вариантом для продолжения карьеры хоккеиста. «Несомненно, мы проявляем интерес к Зарипову, будем договариваться», — подчеркнул он.

КХЛ накануне сообщила, что после того, как в лигу поступят все необходимые документы, подтверждающие решение IIHF, Зарипов сможет заключить контракт с одним из клубов лиги.

Зарипов является четырехкратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2014, 2016), чемпионом суперлиги (2006), трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014).

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