Якубов: ХК «Ак Барс» и Данис Зарипов имеют договоренность о подписании контракта

Хоккеист оспорил решение в Спортивном арбитражном суде, который во вторник санкционировал мировое соглашение между Зариповым и IIHF о сокращении дисквалификации до шести месяцев. Игрок может вернуться на лед 23 ноября.

«На словах обе стороны заинтересованы друг в друге. Договоренность с Зариповым у “Ак Барса” есть. Но официально говорить о переходе можно тогда, когда будут подписаны все бумаги. Очень рады, что Данис сможет играть. Мы боролись за него. Осталось одно — чтобы он набрал форму и вышел помогать команде, радовать болельщиков», — сказал Якубов по телефону.