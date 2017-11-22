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10:25 (мск), источник: Р-Спорт

Якубов: ХК «Ак Барс» и Данис Зарипов имеют договоренность о подписании контракта

КАЗАНЬ, 22 ноя — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. «Ак Барс» и нападающий Данис Зарипов имеют договоренность о контракте, но официально говорить о переходе игрока можно будет только после подписания всех бумаг, заявил агентству «Р-Спорт» генеральный менеджер казанского клуба КХЛ Рафик Якубов.

Источник: РИА "Новости"

Зарипов летом подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом», но 25 июля КХЛ объявила, что он отстранен дисциплинарным комитетом Международной федерации хоккея (IIHF) до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы.

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Хоккеист оспорил решение в Спортивном арбитражном суде, который во вторник санкционировал мировое соглашение между Зариповым и IIHF о сокращении дисквалификации до шести месяцев. Игрок может вернуться на лед 23 ноября.

«На словах обе стороны заинтересованы друг в друге. Договоренность с Зариповым у “Ак Барса” есть. Но официально говорить о переходе можно тогда, когда будут подписаны все бумаги. Очень рады, что Данис сможет играть. Мы боролись за него. Осталось одно — чтобы он набрал форму и вышел помогать команде, радовать болельщиков», — сказал Якубов по телефону.

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