Якубов: ХК «Ак Барс» и Данис Зарипов имеют договоренность о подписании контракта
КАЗАНЬ, 22 ноя —
КАЗАНЬ, 22 ноя —
Зарипов летом подписал двухлетний контракт с «Ак Барсом», но 25 июля КХЛ объявила, что он отстранен дисциплинарным комитетом Международной федерации хоккея (IIHF) до 22 мая 2019 года
Хоккеист оспорил решение в Спортивном арбитражном суде, который во вторник санкционировал мировое соглашение между Зариповым и IIHF о сокращении дисквалификации до шести месяцев. Игрок может вернуться на лед 23 ноября.
«На словах обе стороны заинтересованы друг в друге. Договоренность с Зариповым у “Ак Барса” есть. Но официально говорить о переходе можно тогда, когда будут подписаны все бумаги. Очень рады, что Данис сможет играть. Мы боролись за него. Осталось одно — чтобы он набрал форму и вышел помогать команде, радовать болельщиков», — сказал Якубов по телефону.