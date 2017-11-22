«Амур» попытается «прижать» в Хабаровске «Локомотив»

Хоккейная команда «Амур» из дальневосточной столицы сегодня, 22 ноября, проведёт матч с ярославским «Локомотивом». Эта встреча завершит длинную домашнюю серию игр «тигров», в которой подопечные Андрея Мартемьянова уже набрали 13 очков, сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск».

Нынешний соперник «Амура» закрепился в четвёрке лучших команд Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. В активе «Локомотива» сейчас 58 очков. В последних пяти матчах «железнодорожники» одержали четыре победы. Последним соперником ярославских хоккеистов был «Адмирал» из Владивостока. Игра выдалась тяжёлой и бескомпромиссной, не обошлось и без драки. Несмотря на это и отсутствие главного тренера Дмитрия Квартальнова, который отбывал дисциплинарный штраф, «Локомотив» одержал победу со счётом 2:0.

«Амур» в семи прошедших матчах выиграл пять встреч. Последнюю провёл с минским «Динамо». Как писало агентство, хабаровчане вырвали победу у гостей в овертайме — 3:2. Если «тиграм» удастся взять верх над «железнодорожниками», они приблизятся к заветной восьмёрке на «Востоке» и отправятся на выезд с хорошим запасом очков.

Лидерами «Локомотива» являются Брэндон Козун, Петри Контиола и Егор Аверин, у «Амура» — Олег Ли, Алексей Бывальцев и братья Ушенины. «Передовиком» команды считается вратарь «тигров» Юха Метсола. Два его сэйва попали в десятку лучших спасений 13-й недели КХЛ.