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00:40 (мск), источник: Известия

«Нефтехимик» идет на рекорд

Один из самых малобюджетных клубов КХЛ неожиданно оказался в группе лидеров Восточной конференции.

Источник: Известия

Сегодня матчем с магнитогорским «Металлургом» «Нефтехимик» начнет домашнюю серию игр в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В нынешнем сезоне команда из Нижнекамска стала одной из главных сенсаций. По итогам 33 матчей подопечные Андрея Назарова идут на третьем месте в Восточной конференции, уступая всего одно очко лидирующему «Ак Барсу». При этом казанский клуб имеет в запасе два матча, но с учетом его последних неудач нельзя исключать, что нижнекамские хоккеисты окажутся в лидерах уже в ближайшее время.

Этот шанс уже был предоставлен «Нефтехимику» в воскресном матче, когда нижнекамцы в Москве играли с ЦСКА. Звездный армейский коллектив, идущий в «регулярке» вторым после петербургского СКА, после первого периода проигрывал сопернику с периферии со счетом 0:2. В итоге команда Игоря Никитина смогла отыграться, а затем победила «Нефтехимик» по буллитам. Но один из самых малобюджетных клубов КХЛ тем не менее вновь заслужил аплодисменты хоккейной общественности.

— Конечно, обидно проигрывать матчи таким образом, — сказал «Известиям» капитан «Нефтехимика» Олег Пиганович. — Мы хорошо начали игру, дважды реализовали большинство и придерживались своей тактики, но не смогли дотянуть до конца. Понятно, что ЦСКА сильная команда, но нас в этом сезоне приучили к тому, что можно биться и побеждать в матчах с любым соперником. Поэтому результат нас разочаровал.

Несколько лет, будучи второй хоккейной силой в Татарстане, «Нефтехимик» выходил в плей-офф чемпионата России среди команд Суперлиги и созданной в 2008 году КХЛ. В основном это связывали с работой Владимира Крикунова, трижды возглавлявшего клуб в качестве главного тренера. В частности, при нем «Нефтехимик» участвовал в трех первых Кубках Гагарина, а весной 2010-го прошел во второй раунд турнира. Однако в последние годы после сокращения бюджета нижнекамцев преследовали неудачи. В позапрошлом сезоне под началом Евгения Попихина, сменившего Владимира Крикунова в ходе регулярки, «Нефтехимик» с трудом вышел в плей-офф. Уже осенью Евгений Попихин был уволен после конфликта с руководством. Пришедший ему на смену Николай Соловьев продержался в клубе не больше месяца. Той же осенью в нижнекамском клубе сменилось руководство, а команду возглавил Андрей Назаров.

Один из самых эпатажных персонажей отечественного хоккея спровоцировал небывалый интерес к клубу из Нижнекамска. Первый российский «тафгай» с 1990-х до первой половины 2000-х годов являлся одним из лучших бойцов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Вернувшись из-за океана, он завершил карьеру хоккеиста и начал тренерскую деятельность. Многие запомнили Андрея Назарова по его конфликтам с судьями и болельщиками других команд, а также — по работе в чеховском «Витязе» (2010−2012). При новом тренере клуб-аутсайдер КХЛ вызывал ажиотаж, сравнимый с интересом к топ-командам лиги. Причиной тому стали выступления приглашенных Андреем Назаровым американских «тафгаев» Дарси Веро, Джереми Яблонски и Джона Мирасти.

Бойцы чеховского клуба постоянно получали дисквалификации за драки, а «Витязь» того периода стал одним из самых ярких явлений в истории КХЛ. И хотя многие зрители были благодарны тренеру и его подопечным за зрелищный хоккей, вскоре лига ужесточила свой дисциплинарный регламент. Стычек на льду стало меньше, а 43-летний специалист надолго обрел статус самого одиозного тренера России.

При этом долгое время лишь с «Витязем» ему не удавалось добиться попадания в плей-офф. В других клубах Андрею Назарову неизменно удавалось доходить до Кубка Гагарина, даже не обладая большим бюджетом. С родным челябинским «Трактором» (2007−2010) он трижды проходил регулярку Суперлиги и КХЛ.

После ухода из «Витязя» тренер работал с череповецкой «Северсталью», донецким «Донбассом» и астанинским «Барысом». Каждый из них Андрею Назарову удалось вывести в плей-офф. Это не осталось незамеченным, и в 2015-м он был приглашен в петербургский СКА, только что выигравший свой первый в истории Кубок Гагарина, но лишившийся главного тренера Вячеслава Быкова.

Работа со звездами КХЛ обернулась для специалиста неудачей: после ряда скандалов с руководством он был отправлен в отставку в октябре 2015 года. Уже через две недели Андрей Назаров вернулся в «Барыс», но так и не смог вывести его в плей-офф-2016. В начале следующего сезона одиозный тренер был уволен и из астанинского клуба, компенсировав отсутствие результата открытием «тафгая» Дамира Рыспаева. Сейчас хоккеист отбывает бессрочную дисквалификацию за драки и не имеет права выступать в КХЛ.

«Нефтехимик» стал для тренера очередным шансом на возрождение былой славы. В случае сохранения места в первой четверке этот результат будет лучшим в истории нижнекамцев в регулярных чемпионатах. До конца круговой части сезона команде осталось сыграть 23 матча.

— Еще в прошлом сезоне, когда Назаров возглавил «Нефтехимик», было видно, что он человек жесткий, но справедливый, — заявил «Известиям» лидер команды Дэн Секстон. — Мы существенно улучшили свои результаты и были близки к выходу в плей-офф. А сейчас в ходе подготовительных сборов он донес до коллектива свое игровое видение, подобрал интересных молодых хоккеистов. Каждый из нас отдается игре, демонстрирует свой потенциал, и это приносит результат. Тренер вселяет в нас дух победителей — мы никогда не бываем довольны. Даже если это выездной матч с ЦСКА и добыто одно очко, а встреча проиграна только по буллитам.

Несмотря на возраст, Андрей Назаров является самым опытным наставником в КХЛ по количеству матчей в качестве главного тренера. На его счету — 491 матч в лиге. Ближайшим его преследователем является 67-летний Владимир Крикунов, объявивший о завершении тренерской карьеры по окончании нынешнего сезона.

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