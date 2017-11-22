«Нефтехимик» идет на рекорд
Один из самых малобюджетных клубов КХЛ неожиданно оказался в группе лидеров Восточной конференции.
Один из самых малобюджетных клубов КХЛ неожиданно оказался в группе лидеров Восточной конференции.
Сегодня матчем с магнитогорским «Металлургом» «Нефтехимик» начнет домашнюю серию игр в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В нынешнем сезоне команда из Нижнекамска стала одной из главных сенсаций. По итогам 33 матчей подопечные Андрея Назарова идут на третьем месте в Восточной конференции, уступая всего одно очко лидирующему «Ак Барсу». При этом казанский клуб имеет в запасе два матча, но с учетом его последних неудач нельзя исключать, что нижнекамские хоккеисты окажутся в лидерах уже в ближайшее время.
Этот шанс уже был предоставлен «Нефтехимику» в воскресном матче, когда нижнекамцы в Москве играли с ЦСКА. Звездный армейский коллектив, идущий в «регулярке» вторым после петербургского СКА, после первого периода проигрывал сопернику с периферии со счетом 0:2. В итоге команда Игоря Никитина смогла отыграться, а затем победила «Нефтехимик» по буллитам. Но один из самых малобюджетных клубов КХЛ тем не менее вновь заслужил аплодисменты хоккейной общественности.
— Конечно, обидно проигрывать матчи таким образом, — сказал «Известиям» капитан «Нефтехимика» Олег Пиганович. — Мы хорошо начали игру, дважды реализовали большинство и придерживались своей тактики, но не смогли дотянуть до конца. Понятно, что ЦСКА сильная команда, но нас в этом сезоне приучили к тому, что можно биться и побеждать в матчах с любым соперником. Поэтому результат нас разочаровал.
Несколько лет, будучи второй хоккейной силой в Татарстане, «Нефтехимик» выходил в
Один из самых эпатажных персонажей отечественного хоккея спровоцировал небывалый интерес к клубу из Нижнекамска. Первый российский «тафгай» с 1990-х до первой половины 2000-х годов являлся одним из лучших бойцов Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Вернувшись
Бойцы чеховского клуба постоянно получали дисквалификации за драки, а «Витязь» того периода стал одним из самых ярких явлений в истории КХЛ. И хотя многие зрители были благодарны тренеру и его подопечным за зрелищный хоккей, вскоре лига ужесточила свой дисциплинарный регламент. Стычек на льду стало меньше, а 43-летний специалист надолго обрел статус самого одиозного тренера России.
При этом долгое время лишь с «Витязем» ему не удавалось добиться попадания в
После ухода из «Витязя» тренер работал с череповецкой «Северсталью», донецким «Донбассом» и астанинским «Барысом». Каждый из них Андрею Назарову удалось вывести в
Работа со звездами КХЛ обернулась для специалиста неудачей: после ряда скандалов с руководством он был отправлен в отставку в октябре 2015 года. Уже через две недели Андрей Назаров вернулся в «Барыс», но так и не смог вывести его в плей-офф-2016. В начале следующего сезона одиозный тренер был уволен и из астанинского клуба, компенсировав отсутствие результата открытием «тафгая» Дамира Рыспаева. Сейчас хоккеист отбывает бессрочную дисквалификацию за драки и не имеет права выступать в КХЛ.
«Нефтехимик» стал для тренера очередным шансом на возрождение былой славы. В случае сохранения места в первой четверке этот результат будет лучшим в истории нижнекамцев в регулярных чемпионатах. До конца круговой части сезона команде осталось сыграть 23 матча.
— Еще в прошлом сезоне, когда Назаров возглавил «Нефтехимик», было видно, что он человек жесткий, но справедливый, — заявил «Известиям» лидер команды Дэн Секстон. — Мы существенно улучшили свои результаты и были близки к выходу в
Несмотря на возраст, Андрей Назаров является самым опытным наставником в КХЛ по количеству матчей в качестве главного тренера. На его счету — 491 матч в лиге. Ближайшим его преследователем является 67-летний Владимир Крикунов, объявивший о завершении тренерской карьеры по окончании нынешнего сезона.