«Витязь» в овертайме обыграл «Слован» и прервал безвыигрышную серию в чемпионате КХЛ

Встреча, прошедшая во вторник в Братиславе, завершилась победой гостей со счетом 5:4 (1:3, 2:0, 1:1, 1:0). В основное время шайбы в составе «Витязя» забросили Дмитрий Семин (15-я минута), Александр Никулин (28), Артем Швец-Роговой (37) и Алексей Копейкин (53). У «Слована» дубль сделал Зак Бойчак (13, 20), еще по голу на счету Марека Вьеденски (6) и Михала Ржепика (60). Победу подмосковной команде принес Борна Рендулич, поразивший ворота соперника на третьей минуте овертайма.