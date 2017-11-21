«Витязь» в овертайме обыграл «Слован» и прервал безвыигрышную серию в чемпионате КХЛ
МОСКВА, 21 ноя —
МОСКВА, 21 ноя —
Встреча, прошедшая во вторник в Братиславе, завершилась победой гостей со счетом 5:4 (1:3, 2:0, 1:1, 1:0). В основное время шайбы в составе «Витязя» забросили Дмитрий Семин (15-я минута), Александр Никулин (28), Артем
«Витязь» одержал первую победу в последних пяти играх и в следующем матче 25 ноября примет московское «Динамо». «Слован» в этот же день сыграет на своем льду с хабаровским «Амуром».
|Эдуард Занковец
|Валерий Белов
|Якуб Штепанек 58:30 (Я. Штепанек 58:38-58:54, Я. Штепанек 59:48)
|Томи Кархунен 20:00 (И. Сапрыкин 20:00)
|1-й период
|05:28
|Марек Вьеденски (Л. Кашпар, М. Ржепик)
|07:41
|12:34
|Зак Бойчак (М. Серсен, Н. Эберт)
|Дмитрий Семин (Е. Катичев, А. Копейкин)
|14:25
|14:55
|Зак Бойчак
|Никита Двуреченский
|17:33
|19:40
|Зак Бойчак (К. Геноуэй, Ю. Микуш)
|2-й период
|Александр Никулин (М. Афиногенов, В. Мозик)
|27:16
|Александр Никулин
|30:13
|Артем Швец-Роговой
|34:00
|Игорь Сапрыкин
|35:28
|Артем Швец-Роговой (А. Макеев)
|36:12
|3-й период
|Алексей Копейкин (А. Лазарев, А. Никулин)
|52:38
|57:18
|Симон Депре
|57:18
|Симон Депре
|Максим Афиногенов
|58:19
|59:48
|Михал Ржепик (М. Реваи)
|Овертайм
|Борна Рендулич (М. Афиногенов)
|62:20
|29
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
|Главный судья
|Сергей Кулаков (Тверь, Россия)