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00:36 (мск), источник: Р-Спорт

«Витязь» в овертайме обыграл «Слован» и прервал безвыигрышную серию в чемпионате КХЛ

МОСКВА, 21 ноя — Р-Спорт. Хоккеисты подмосковного «Витязя» на выезде обыграли в овертайме братиславский «Слован» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во вторник в Братиславе, завершилась победой гостей со счетом 5:4 (1:3, 2:0, 1:1, 1:0). В основное время шайбы в составе «Витязя» забросили Дмитрий Семин (15-я минута), Александр Никулин (28), Артем Швец-Роговой (37) и Алексей Копейкин (53). У «Слована» дубль сделал Зак Бойчак (13, 20), еще по голу на счету Марека Вьеденски (6) и Михала Ржепика (60). Победу подмосковной команде принес Борна Рендулич, поразивший ворота соперника на третьей минуте овертайма.

«Витязь» одержал первую победу в последних пяти играх и в следующем матче 25 ноября примет московское «Динамо». «Слован» в этот же день сыграет на своем льду с хабаровским «Амуром».

Слован 4:5 ОТ
(3:1, 0:2, 1:1)
Витязь
21.11.2017, 21:00 Зрители: 7669 Регулярный чемпионат Ondrej Nepela Arena (Orange Arena)
Главные тренеры
Эдуард Занковец Валерий Белов
Вратари
Якуб Штепанек 58:30 (Я. Штепанек 58:38-58:54, Я. Штепанек 59:48) Томи Кархунен 20:00 (И. Сапрыкин 20:00)
1-й период
05:28 Марек Вьеденски (Л. Кашпар, М. Ржепик)
07:41
12:34 Зак Бойчак (М. Серсен, Н. Эберт)
Дмитрий Семин (Е. Катичев, А. Копейкин) 14:25
14:55 Зак Бойчак
Никита Двуреченский 17:33
19:40 Зак Бойчак (К. Геноуэй, Ю. Микуш)
2-й период
Александр Никулин (М. Афиногенов, В. Мозик) 27:16
Александр Никулин 30:13
Артем Швец-Роговой 34:00
Игорь Сапрыкин 35:28
Артем Швец-Роговой (А. Макеев) 36:12
3-й период
Алексей Копейкин (А. Лазарев, А. Никулин) 52:38
57:18 Симон Депре
57:18 Симон Депре
Максим Афиногенов 58:19
59:48 Михал Ржепик (М. Реваи)
Овертайм
Борна Рендулич (М. Афиногенов) 62:20
Статистика
29 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 3
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Виктор Гашилов (Пермь, Россия)
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Витязь
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Слован
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