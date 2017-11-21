Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
«Трактор» на выезде обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 21 ноя —
МОСКВА, 21 ноя —
Встреча, прошедшая во вторник в Риге, завершилась волевой победой «Трактора» со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0). На гол Микса Индрашиса (32-я минута) «Трактор» ответил шайбами Александра Рыбакова (40), Пола Щехуры (51) и Рихарда Гюнге (60).
Следующий матч «Трактор» проведет дома 24 ноября против московского «Спартака». «Динамо» в этот же день сыграет на выезде с екатеринбургским «Автомобилистом».
|Гиртс Анкипанс
|Анвар Гатиятулин
|Мантас Армалис 57:34 (М. Армалис 59:33)
|Павел Францоуз
|1-й период
|06:29
|Брэндон Макмиллан
|06:29
|Брэндон Макмиллан
|09:16
|Марис Бичевскис
|18:03
|Микелис Редлихс
|Пол Щехура
|18:03
|Пол Щехура
|18:03
|2-й период
|Артем Пеньковский
|29:46
|31:17
|Микс Индрашис (Г. Галвиньш, Л. Дарзиньш)
|Александр Рыбаков (Ал. Петров, А. Пеньковский)
|39:17
|3-й период
|Пол Щехура
|43:48
|Пол Щехура (Р. Гюнге, И. Вишневский)
|50:02
|Игорь Полыгалов
|56:26
|Рихард Гюнге (Л. Виделль, И. Полыгалов)
|п.в.
|59:33
|16
|Штрафное время
|10
|4
|Игра в большинстве
|2
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)