Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
Наталья Водянова показала редкий снимок всех своих детей
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Кейт Миддлтон повторила образ Дианы для приема у королевы
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. КХЛ
21.11
СлованОТ4
Витязь5
Хоккей. КХЛ
21.11
Динамо Р1
Трактор3
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. КХЛ
21.11
Спартак5
Автомобилист2
Хоккей. КХЛ
21.11
СКА4
Югра3
Все события
Фанаты сорвали концерт Елены Ваенги в городе Орел
Боярский ответил Дюжеву на слова о "туфте"
Собчак назвала Путина диктатором и рассказала, чего он боится
С-400 «Триумф» превзошел американского «Патриота»
Дисквалификация Даниса Зарипова сокращена до 6 месяцев
Кокорин возглавил медиарейтинг футболистов сборной в октябре
Кейт Миддлтон повторила образ Дианы для приема у королевы
Модель Victoria’s Secret упала на подиуме во время показа
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Названа стоимость аренды коттеджа на Новый год
Фоторепортажи
8«Арсенал» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби
32Сколько стоят команды ЧМ-2018
21 ноября, источник: Р-Спорт

«Трактор» на выезде обыграл рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 21 ноя — Р-Спорт. Хоккеисты челябинского «Трактора» на выезде обыграли рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая во вторник в Риге, завершилась волевой победой «Трактора» со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0). На гол Микса Индрашиса (32-я минута) «Трактор» ответил шайбами Александра Рыбакова (40), Пола Щехуры (51) и Рихарда Гюнге (60).

Следующий матч «Трактор» проведет дома 24 ноября против московского «Спартака». «Динамо» в этот же день сыграет на выезде с екатеринбургским «Автомобилистом».

Динамо Р 1:3
(0:0, 1:1, 0:2)
Трактор
21.11.2017, 20:30 Зрители: 3827 Регулярный чемпионат Арена Рига
Главные тренеры
Гиртс Анкипанс Анвар Гатиятулин
Вратари
Мантас Армалис 57:34 (М. Армалис 59:33) Павел Францоуз
1-й период
06:29 Брэндон Макмиллан
06:29 Брэндон Макмиллан
09:16 Марис Бичевскис
18:03 Микелис Редлихс
Пол Щехура 18:03
Пол Щехура 18:03
2-й период
Артем Пеньковский 29:46
31:17 Микс Индрашис (Г. Галвиньш, Л. Дарзиньш)
Александр Рыбаков (Ал. Петров, А. Пеньковский) 39:17
3-й период
Пол Щехура 43:48
Пол Щехура (Р. Гюнге, И. Вишневский) 50:02
Игорь Полыгалов 56:26
Рихард Гюнге (Л. Виделль, И. Полыгалов) п.в. 59:33
Статистика
16 Штрафное время 10
4 Игра в большинстве 2
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Трактор
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо Р
НовостиМатчиСоставСтатистика
Sex bomb: болельщица сборной Чили с обложки Playboy
«Спартак» упустил победу над «Марибором»
Федерация хоккея Канады попросила КХЛ отпустить игроков на ОИ
Дисквалификация Даниса Зарипова сокращена до 6 месяцев
Кокорин возглавил медиарейтинг футболистов сборной в октябре
СКА одержал пятую победу подряд в КХЛ
Мане, Фирмину, Салах — в атаке «Ливерпуля» на матч с «Севильей»
Массимо Каррера прокомментировал ничью в матче против «Марибора»
Новости
Авто
В США продают старую «Ниву» за 7 600 долларов (фото) На американском сайте Craigslist появилось объявление о продаже отечественного внедорожника Лада «Нива» 1980 года выпуска
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер неузнаваема на съемках: первые фото Для роли в сиквеле фильма «Человек-муравей» актрису заметно «состарили»
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
ВС запретил перепланировку балконов без согласования со всеми жителями дома
Расселение первых домов в рамках программы реновации жилфонда Москвы может начаться в декабре
Монако не справляется с количеством миллионеров
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Наталья Водянова показала редкий снимок всех своих детей Пятеро наследников модели позировали для фото вместе с мамой и ее возлюбленным, Антуаном Арно.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь