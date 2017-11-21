«Ак Барс» рассчитывает на возвращение Зарипова в клуб

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее во вторник агент игрока Юрий Николаев сообщил ТАСС, что Зарипов приступил к переговорам с клубами Континентальной хоккейной лиги после того, как Международная федерация хоккея сократила срок его дисквалификации с двух лет до полугода и разрешила вернуться к выступлениям 23 ноября. По словам Николаева, вариант с казанским «Ак Барсом» является приоритетным для Зарипова.

«Ак Барс» поздравляет Зарипова и всех любителей хоккея с этим решением. Мы всегда знали, что Зарипов — это истинный спортсмен и настоящий профессионал, верили в его невиновность. Желаем Данису новых больших побед и надеемся, что дальнейший карьерный путь Зарипова будет связан с нашим клубом, — говорится в заявлении казанской команды.

Форвард перешел в нынешнее межсезонье в «Ак Барс» из магнитогорского «Металлурга», однако, как сообщил казанский клуб, контракт с игроком не вступил в законную силу.