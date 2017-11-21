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21 ноября, источник: ТАСС

«Ак Барс» рассчитывает на возвращение Зарипова в клуб

ТАСС, 21 ноября. Казанский «Ак Барс» рассчитывает на возвращение нападающего Даниса Зарипова в команду. Текст заявления приводит пресс-служба хоккейного клуба.

Источник: ИТАР-ТАСС

Ранее во вторник агент игрока Юрий Николаев сообщил ТАСС, что Зарипов приступил к переговорам с клубами Континентальной хоккейной лиги после того, как Международная федерация хоккея сократила срок его дисквалификации с двух лет до полугода и разрешила вернуться к выступлениям 23 ноября. По словам Николаева, вариант с казанским «Ак Барсом» является приоритетным для Зарипова.

«Ак Барс» поздравляет Зарипова и всех любителей хоккея с этим решением. Мы всегда знали, что Зарипов — это истинный спортсмен и настоящий профессионал, верили в его невиновность. Желаем Данису новых больших побед и надеемся, что дальнейший карьерный путь Зарипова будет связан с нашим клубом, — говорится в заявлении казанской команды.

Форвард перешел в нынешнее межсезонье в «Ак Барс» из магнитогорского «Металлурга», однако, как сообщил казанский клуб, контракт с игроком не вступил в законную силу.

Зарипов является четырехкратным обладателем Кубка Гагарина (2009, 2010, 2014, 2016), чемпионом суперлиги (2006), трехкратным чемпионом мира (2008, 2009, 2014).

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