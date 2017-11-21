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21 ноября, источник: Советский спорт

«Спартак» страшен в ноябре!

Красно-белые одержали шесть побед кряду впервые в истории КХЛ. Во вторник они разгромили «Автомобилист» — 5:2 и поднялись на шестое место.

Нынешний ноябрь навсегда войдет в историю «Спартака». Казалось, еще не так давно красно-белые безнадежно взирали вверх из подвала турнирной таблицы. Но вам пожалуйста — шесть побед кряду в ноябре, и команда Вадима Епанчинцевауже твердо стоит в зоне плей-офф.

Серия из шести побед — это абсолютный рекорд «Спартака» в КХЛ. Раньше красно-белые никогда такого успеха не добивались. А тут вдруг совершили настоящий подвиг. Ведь по ходу этой серии были обыграны оба финалиста Кубка Гагарина-2017 — и СКА, и «Магнитка».

Если же говорить не только о победах, а, допустим, о матчах, где спартаковцы не уступали соперникам в игровое время, то эта серия резко удлиняется аж до 12 поединков.

Нынешний соперник москвичей шит также далеко не лыком. В этом сезоне «Автомобилист» под руководством самого опытного тренера КХЛ Владимира Крикунова нацелился на медали. И в данный момент реально претендует на статус одного из лидеров Восточной конференции. Главная мощь нынешнего «Автомобилистов» — в защитниках. Перешедший из «Авангарда» Денис Куляшбыл признан лучшим игроком обороны прошедшей недели. У его партнераНикиты Трямкина более весомый статус — лучший защитник октября. Однако в Москве оборона уральцев явно спасовала…

Счет во вторник также открыли гости. Дуайт Кинг издевательски завел шайбу в пустые ворота. И вот тут в полной мере проявился нынешний характер «гладиаторов» — уверенный в себе, мощный, куражный.

Москвичи отыгрались уже на следующей минуте поединка — забросили сразу две шайбы за 16 секунд! Из-за этого опытный голкипер гостей Якуб Коваржотправился на лавку через восемь минут после начала встречи.

Хозяева могли уйти на перерыв при счете 3:1. Однако судьи выяснили, что третья шайба влетела в ворота «Автомобилиста» через мгновение после сирены и этот гол не засчитали.

Впрочем, во втором периоде арбитры вскоре вернули хозяевам должок — отменили гол уже в их ворота, объяснив это тем, шайба влетела в сетку от конька уральца.

«Спартак» ответил на это новым взрывом — забросил еще две шайбы за пару минут. Интересно, что при такой высокой результативности красно-белые умудрились растранжирить 103 секунды преимущества «5 на 3».

Но дело было уже сделано. Все, что смогли сделать гости в оставшееся время — отквитать одну шайбу. А потом «гладиаторы» вновь получили двойной численный перевес. И на этот раз «Автомобилист» уже не простили — 5:2.

Спартак 5:2
(2:1, 2:1, 1:0)
Автомобилист
21.11.2017, 19:30 Зрители: 4638 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Владимир Крикунов
Вратари
Никита Беспалов Якуб Коварж 07:46 (В. Сохатский 07:46)
1-й период
Дуайт Кинг (А. Кучерявенко, П-А. Паренто) 06:02
07:31 Артем Подшендялов (А. Хохлачев, А. Дергачев)
07:46 Райан Стоа (Д. Калинин)
16:25 Вилле Лаюнен
2-й период
21:14 Алексей Пепеляев
23:48 Александр Дергачев (А. Осипов, А. Хохлачев)
25:59 Лукаш Радил (Б. Максвелл)
Евгений Чесалин (А. Голышев, С. Хрипунов) 29:04
Франсис Паре 32:11
Алексей Василевский 32:28
39:07 Александр Хохлачев
3-й период
Денис Куляш 43:20
Никита Трямкин 43:20
44:26 Дмитрий Калинин (В. Лаюнен, Л. Радил)
48:11
Пьер-Александр Паренто 52:02
Пьер-Александр Паренто 59:40
59:58 Вячеслав Лещенко
Статистика
10 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Главный судья Петер Стано (Словакия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Автомобилист
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