«Спартак» страшен в ноябре!

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Нынешний ноябрь навсегда войдет в историю «Спартака». Казалось, еще не так давно
Серия из шести побед — это абсолютный рекорд «Спартака» в КХЛ. Раньше
Если же говорить не только о победах, а, допустим, о матчах, где спартаковцы не уступали соперникам в игровое время, то эта серия резко удлиняется аж до 12 поединков.
Нынешний соперник москвичей шит также далеко не лыком. В этом сезоне «Автомобилист» под руководством самого опытного тренера КХЛ Владимира Крикунова нацелился на медали. И в данный момент реально претендует на статус одного из лидеров Восточной конференции. Главная мощь нынешнего «Автомобилистов» — в защитниках. Перешедший из «Авангарда» Денис Куляшбыл признан лучшим игроком обороны прошедшей недели. У его партнераНикиты Трямкина более весомый статус — лучший защитник октября. Однако в Москве оборона уральцев явно спасовала…
Счет во вторник также открыли гости. Дуайт Кинг издевательски завел шайбу в пустые ворота. И вот тут в полной мере проявился нынешний характер «гладиаторов» — уверенный в себе, мощный, куражный.
Москвичи отыгрались уже на следующей минуте поединка — забросили сразу две шайбы за 16 секунд!
Хозяева могли уйти на перерыв при счете 3:1. Однако судьи выяснили, что третья шайба влетела в ворота «Автомобилиста» через мгновение после сирены и этот гол не засчитали.
Впрочем, во втором периоде арбитры вскоре вернули хозяевам должок — отменили гол уже в их ворота, объяснив это тем, шайба влетела в сетку от конька уральца.
«Спартак» ответил на это новым взрывом — забросил еще две шайбы за пару минут. Интересно, что при такой высокой результативности
Но дело было уже сделано. Все, что смогли сделать гости в оставшееся время — отквитать одну шайбу. А потом «гладиаторы» вновь получили двойной численный перевес. И на этот раз «Автомобилист» уже не простили — 5:2.
|Спартак
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5:2
(2:1, 2:1, 1:0)
|Автомобилист
|Вадим Епанчинцев
|Владимир Крикунов
|Никита Беспалов
|Якуб Коварж 07:46 (В. Сохатский 07:46)
|1-й период
|Дуайт Кинг (А. Кучерявенко, П-А. Паренто)
|06:02
|07:31
|Артем Подшендялов (А. Хохлачев, А. Дергачев)
|07:46
|Райан Стоа (Д. Калинин)
|16:25
|Вилле Лаюнен
|2-й период
|21:14
|Алексей Пепеляев
|23:48
|Александр Дергачев (А. Осипов, А. Хохлачев)
|25:59
|Лукаш Радил (Б. Максвелл)
|Евгений Чесалин (А. Голышев, С. Хрипунов)
|29:04
|Франсис Паре
|32:11
|Алексей Василевский
|32:28
|39:07
|Александр Хохлачев
|3-й период
|Денис Куляш
|43:20
|Никита Трямкин
|43:20
|44:26
|Дмитрий Калинин (В. Лаюнен, Л. Радил)
|48:11
|Пьер-Александр Паренто
|52:02
|Пьер-Александр Паренто
|59:40
|59:58
|Вячеслав Лещенко
|10
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|4
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Морозов (Москва, Россия)
|Главный судья
|Петер Стано (Словакия)