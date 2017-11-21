«Спартак» страшен в ноябре!

Нынешний ноябрь навсегда войдет в историю «Спартака». Казалось, еще не так давно красно-белые безнадежно взирали вверх из подвала турнирной таблицы. Но вам пожалуйста — шесть побед кряду в ноябре, и команда Вадима Епанчинцевауже твердо стоит в зоне плей-офф.

Серия из шести побед — это абсолютный рекорд «Спартака» в КХЛ. Раньше красно-белые никогда такого успеха не добивались. А тут вдруг совершили настоящий подвиг. Ведь по ходу этой серии были обыграны оба финалиста Кубка Гагарина-2017 — и СКА, и «Магнитка».

Если же говорить не только о победах, а, допустим, о матчах, где спартаковцы не уступали соперникам в игровое время, то эта серия резко удлиняется аж до 12 поединков.

Нынешний соперник москвичей шит также далеко не лыком. В этом сезоне «Автомобилист» под руководством самого опытного тренера КХЛ Владимира Крикунова нацелился на медали. И в данный момент реально претендует на статус одного из лидеров Восточной конференции. Главная мощь нынешнего «Автомобилистов» — в защитниках. Перешедший из «Авангарда» Денис Куляшбыл признан лучшим игроком обороны прошедшей недели. У его партнераНикиты Трямкина более весомый статус — лучший защитник октября. Однако в Москве оборона уральцев явно спасовала…

Счет во вторник также открыли гости. Дуайт Кинг издевательски завел шайбу в пустые ворота. И вот тут в полной мере проявился нынешний характер «гладиаторов» — уверенный в себе, мощный, куражный.

Москвичи отыгрались уже на следующей минуте поединка — забросили сразу две шайбы за 16 секунд! Из-за этого опытный голкипер гостей Якуб Коваржотправился на лавку через восемь минут после начала встречи.

Хозяева могли уйти на перерыв при счете 3:1. Однако судьи выяснили, что третья шайба влетела в ворота «Автомобилиста» через мгновение после сирены и этот гол не засчитали.

Впрочем, во втором периоде арбитры вскоре вернули хозяевам должок — отменили гол уже в их ворота, объяснив это тем, шайба влетела в сетку от конька уральца.

«Спартак» ответил на это новым взрывом — забросил еще две шайбы за пару минут. Интересно, что при такой высокой результативности красно-белые умудрились растранжирить 103 секунды преимущества «5 на 3».