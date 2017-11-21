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21 ноября, источник: ТАСС

Епанчинцев: Уверенность в себе помогла «Спартаку» победить «Автомобилист» в матче КХЛ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Уверенность в собственных силах помогла московскому «Спартаку» победить екатеринбургский «Автомобилист» в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер красно-белых Вадим Епанчинцев.

Источник: ИТАР-ТАСС

Во вторник «Спартак» обыграл «Автомобилист» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Пропустив первую шайбу, москвичи отыгрались спустя полторы минуты, еще через 16 секунд они сумели выйти вперед.

«Соперник мастеровитый в индивидуально плане, создавал моменты, но наш вратарь подчищал. Почему “Спартак” так быстро отыгрался? Боюсь сглазить, но уверенность к нам приходит, приходит позитив. Не перестали нагнетать после первой пропущенной шайбы, за что были вознаграждены», — сказал Епанчинцев.

«Спартак» одержал шестую победу подряд в КХЛ. «Свою роль сыграла не только уверенность, но и командные действия», — добавил специалист.

Спартак 5:2
(2:1, 2:1, 1:0)
Автомобилист
21.11.2017, 19:30 Зрители: 4638 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Владимир Крикунов
Вратари
Никита Беспалов Якуб Коварж 07:46 (В. Сохатский 07:46)
1-й период
Дуайт Кинг (А. Кучерявенко, П-А. Паренто) 06:02
07:31 Артем Подшендялов (А. Хохлачев, А. Дергачев)
07:46 Райан Стоа (Д. Калинин)
16:25 Вилле Лаюнен
2-й период
21:14 Алексей Пепеляев
23:48 Александр Дергачев (А. Осипов, А. Хохлачев)
25:59 Лукаш Радил (Б. Максвелл)
Евгений Чесалин (А. Голышев, С. Хрипунов) 29:04
Франсис Паре 32:11
Алексей Василевский 32:28
39:07 Александр Хохлачев
3-й период
Денис Куляш 43:20
Никита Трямкин 43:20
44:26 Дмитрий Калинин (В. Лаюнен, Л. Радил)
48:11
Пьер-Александр Паренто 52:02
Пьер-Александр Паренто 59:40
59:58 Вячеслав Лещенко
Статистика
10 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 4
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Главный судья Петер Стано (Словакия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Автомобилист
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