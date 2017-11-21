Епанчинцев: Уверенность в себе помогла «Спартаку» победить «Автомобилист» в матче КХЛ

Во вторник «Спартак» обыграл «Автомобилист» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Пропустив первую шайбу, москвичи отыгрались спустя полторы минуты, еще через 16 секунд они сумели выйти вперед.

«Соперник мастеровитый в индивидуально плане, создавал моменты, но наш вратарь подчищал. Почему “Спартак” так быстро отыгрался? Боюсь сглазить, но уверенность к нам приходит, приходит позитив. Не перестали нагнетать после первой пропущенной шайбы, за что были вознаграждены», — сказал Епанчинцев.