Глоток свежего воздуха: Зарипов помилован

Источник: Спорт-Экспресс

Зарипов помилован. Именно так следует оценить вердикт Спортивного арбитражного суда в Лозанне, рассмотревшего апелляцию хоккеиста на решение дисциплинарного комитета ИИХФ о двухлетней дисквалификации за использование запрещенного препарата. Срок наказания теперь ограничен шестью месяцами. Таким образом, нападающий уже с 23 ноября сможет приступить к играм и тренировкам, если к тому моменту подпишет контракт с каким-нибудь клубом.

На фоне допинговых истерик, скандалов и большой политики вокруг предстоящей зимней Олимпиады нынешнее решение воспринимается словно глоток свежего воздуха. Оказывается, что при правильных действиях и подключении разбирающихся в юридических нюансах специалистов вполне реально отстоять свою позицию и на международном уровне. И, быть может, полученный урок, посвященный человеческой халатности, пойдет хоть кому-то на пользу. Например, соответствующим службам «Магнитки», допустившим большую глупость.

Изначально вся ситуация с применением Зариповым запрещенного препарата воспринималась как колоссальное недоразумение. Опытный нападающий — один из самых уважаемых игроков в современном российском хоккее. Ранее его имя не было запятнано ни в одном сомнительном случае.

Приятно, что соответствующие инстанции до конца разобрались в ситуации, произошедшей с игроком в прошлом сезоне. Два года отстранения означали бы для 36-летнего хоккеиста автоматическое завершение карьеры. Теперь он может играть в абсолютно любом клубе мира.

Даже хорошо, что у Зарипова ничего не выгорело с подписанием контракта в НХЛ, на которую дисквалификации со стороны ИИХФ не распространяются. В таком возрасте проявить себя в совершенно незнакомых для себя условиях нашему ветерану было бы сложно.

Теперь он с большой долей вероятности подпишет контракт с «Ак Барсом» и осуществит то, что не удалось ему из-за допинговый истории сделать летом. Именно в казанском клубе под руководством Зинэтулы Билялетдинова Зарипов вырос в звезду, поэтому окончание карьеры в этой команде само по себе выглядит красивым жестом. Нападающий, несмотря на возраст, еще способен помочь «Ак Барсу» как минимум стать лучшим на Востоке, как максимум — вернуть Кубок Гагарина в Казань. Он точно будет мотивирован как никогда ранее.