Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Телезритель уличил шоу «Я могу» на «Первом канале» в обмане
Поможет ли фейсбилдинг остаться молодой
12-летний мальчик купил автомобильный номер за $400 тысяч
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Кейт Миддлтон повторила образ Дианы для приема у королевы
Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Слован3
Витязь3
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо Р1
Трактор1
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак5
Автомобилист2
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА4
Югра3
Хоккей. НХЛ
22.11
Филадельфия Флайерз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
22.11
Сент-Луис Блюз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
22.11
Даллас Старз
Монреаль Канадиенс
Все события
Умер актер из «Трех мушкетеров»
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
Еще один регион России получил новый код
В России разработали новое поколение «инвалидок»
Назначена бригада арбитров на матч РФПЛ «Спартак» — «Зенит»
Манчини уходит из «Зенита» в сборную Италии. Это реально?
Кейт Миддлтон повторила образ Дианы для приема у королевы
Модель Victoria’s Secret упала на подиуме во время показа
На Южном Урале произошел серьезный радиационный инцидент
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
Сколько квадратных метров можно купить за $1 млн в Москве
Монако не справляется с количеством миллионеров
Фоторепортажи
30Самые красивые спортсменки зимнего сезона
8«Арсенал» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби
22:17 (мск), источник: Р-Спорт

«Спартак» обыграл «Автомобилист», впервые в истории добившись 6 подряд побед в КХЛ

МОСКВА, 21 ноя — Р-Спорт, Семён Галькевич. Хоккеисты московского «Спартака» обыграли «Автомобилист» из Екатеринбурга и впервые в истории одержали шесть побед подряд в КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся во вторник в Москве, завершилась со счетом 5:2 (2:1, 2:1, 1:0) в пользу «Спартака». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Артем Подшендялов (на 8-й минуте), Райан Стоа (8), Александр Дергачев (24), Лукаш Радил (26), Дмитрий Калинин (45). У «Автомобилиста» отличились Дуайт Кинг (7) и Евгений Чесалин (30).

«Спартак» выиграл 11 из последних 12 матчей и поднялся на шестое место в Западной конференции. «Автомобилист» до игры со «Спартаком» набирал очки в восьми матчах подряд.

Капитан «Спартака» Дмитрий Калинин провел 500-й матч в КХЛ.

«Спартак» следующий матч проведет в пятницу в Челябинске против «Трактора», «Автомобилист» в тот же день примет в Екатеринбурге рижское «Динамо».

Спартак 5:2
(2:1, 2:1, 1:0)
Автомобилист
21.11.2017, 19:30 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Владимир Крикунов
Вратари
Никита Беспалов Якуб Коварж 07:47 (В. Сохатский 07:47)
1-й период
Дуайт Кинг (А. Кучерявенко, П-А. Паренто) 06:02
07:31 Артем Подшендялов (А. Дергачев, А. Хохлачев)
07:47 Райан Стоа (Д. Калинин)
16:25 Вилле Лаюнен
2-й период
21:14 Алексей Пепеляев
23:47 Александр Дергачев (А. Осипов)
25:59 Лукаш Радил (Б. Максвелл)
Евгений Чесалин (А. Голышев, С. Хрипунов) 29:04
Франсис Паре 32:11
Алексей Василевский 32:28
39:07 Александр Хохлачев
3-й период
Денис Куляш 43:20
Никита Трямкин 43:20
44:26 Дмитрий Калинин (Л. Радил, В. Лаюнен)
48:11
Пьер-Александр Паренто 52:02
Пьер-Александр Паренто 59:40
59:58 Вячеслав Лещенко
Статистика
10 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Морозов (Москва, Россия)
Главный судья Петер Стано (Словакия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Автомобилист
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Sex bomb: болельщица сборной Чили с обложки Playboy
Кокорин возглавил медиарейтинг футболистов сборной в октябре
СКА одержал пятую победу подряд в КХЛ
Назначена бригада арбитров на матч РФПЛ «Спартак» — «Зенит»
Манчини уходит из «Зенита» в сборную Италии. Это реально?
Федерация хоккея Канады попросила КХЛ отпустить игроков на ОИ
«Спартак» разгромил «Марибор» в матче Юношеской лиги УЕФА
Дисквалификация Даниса Зарипова сокращена до 6 месяцев
Новости
Авто
В США продают старую «Ниву» за 7 600 долларов (фото) На американском сайте Craigslist появилось объявление о продаже отечественного внедорожника Лада «Нива» 1980 года выпуска
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер неузнаваема на съемках: первые фото Для роли в сиквеле фильма «Человек-муравей» актрису заметно «состарили»
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Монако не справляется с количеством миллионеров
Элитная недвижимость в Москве дороже, чем в Берлине и Токио
Собянин пообещал потратить 2,5 млрд руб. из бюджета на ЖК «Царицыно»
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Наталья Водянова показала редкий снимок всех своих детей Пятеро наследников модели позировали для фото вместе с мамой и ее возлюбленным, Антуаном Арно.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь