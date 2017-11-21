«Спартак» обыграл «Автомобилист», впервые в истории добившись 6 подряд побед в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся во вторник в Москве, завершилась со счетом 5:2 (2:1, 2:1, 1:0) в пользу «Спартака». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Артем Подшендялов (на 8-й минуте), Райан Стоа (8), Александр Дергачев (24), Лукаш Радил (26), Дмитрий Калинин (45). У «Автомобилиста» отличились Дуайт Кинг (7) и Евгений Чесалин (30).

«Спартак» выиграл 11 из последних 12 матчей и поднялся на шестое место в Западной конференции. «Автомобилист» до игры со «Спартаком» набирал очки в восьми матчах подряд.

Капитан «Спартака» Дмитрий Калинин провел 500-й матч в КХЛ.