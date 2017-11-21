«Спартак» обыграл «Автомобилист», впервые в истории добившись 6 подряд побед в КХЛ
МОСКВА, 21 ноя —
МОСКВА, 21 ноя —
Встреча, состоявшаяся во вторник в Москве, завершилась со счетом 5:2 (2:1, 2:1, 1:0) в пользу «Спартака». Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Артем Подшендялов (на 8-й минуте), Райан Стоа (8), Александр Дергачев (24), Лукаш Радил (26), Дмитрий Калинин (45). У «Автомобилиста» отличились Дуайт Кинг (7) и Евгений Чесалин (30).
«Спартак» выиграл 11 из последних 12 матчей и поднялся на шестое место в Западной конференции. «Автомобилист» до игры со «Спартаком» набирал очки в восьми матчах подряд.
Капитан «Спартака» Дмитрий Калинин провел 500-й матч в КХЛ.
«Спартак» следующий матч проведет в пятницу в Челябинске против «Трактора», «Автомобилист» в тот же день примет в Екатеринбурге рижское «Динамо».
|Спартак
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5:2
(2:1, 2:1, 1:0)
|Автомобилист
|Вадим Епанчинцев
|Владимир Крикунов
|Никита Беспалов
|Якуб Коварж 07:47 (В. Сохатский 07:47)
|1-й период
|Дуайт Кинг (А. Кучерявенко, П-А. Паренто)
|06:02
|07:31
|Артем Подшендялов (А. Дергачев, А. Хохлачев)
|07:47
|Райан Стоа (Д. Калинин)
|16:25
|Вилле Лаюнен
|2-й период
|21:14
|Алексей Пепеляев
|23:47
|Александр Дергачев (А. Осипов)
|25:59
|Лукаш Радил (Б. Максвелл)
|Евгений Чесалин (А. Голышев, С. Хрипунов)
|29:04
|Франсис Паре
|32:11
|Алексей Василевский
|32:28
|39:07
|Александр Хохлачев
|3-й период
|Денис Куляш
|43:20
|Никита Трямкин
|43:20
|44:26
|Дмитрий Калинин (Л. Радил, В. Лаюнен)
|48:11
|Пьер-Александр Паренто
|52:02
|Пьер-Александр Паренто
|59:40
|59:58
|Вячеслав Лещенко
|10
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Морозов (Москва, Россия)
|Главный судья
|Петер Стано (Словакия)