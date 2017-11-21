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22:19 (мск), источник: ТАСС

СКА одержал пятую победу подряд в КХЛ, обыграв «Югру»

ТАСС, 21 ноября. Санкт-петербургский СКА одержал победу над ханты-мансийской «Югрой» со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Илья Ковальчук (4-я минута), Александр Барабанов (24) и Вадим Шипачев (33, 39). У проигравших отличились Никлас Бурстрём (35), Тобиас Виклунд (41) и Павел Варфоломеев (55). Для СКА эта победа стала пятой подряд, «Югра» потерпела пятое поражение кряду.

В турнирной таблице Западной конференции СКА продолжает лидировать, набрав в 35 матчах 93 очка, «Югра» на Востоке с 27 очками после 33 игр идет на последней, 14-й позиции.

В следующем матче СКА 27 ноября примет «Барыс» из Астаны, «Югра» 23 ноября в гостях встретится с московским «Динамо».

СКА 4:3
(1:0, 3:1, 0:2)
Югра
21.11.2017, 19:30 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Олег Знарок Анатолий Емелин
Вратари
Алексей Мельничук Александр Шарыченков 59:20 (А. Шарыченков 59:25-59:29, А. Шарыченков 59:59)
1-й период
03:45 Илья Ковальчук (В. Шипачев, Ан. Зубарев)
06:51 Владислав Гавриков
Иван Лекомцев 11:45
2-й период
23:15 Александр Барабанов (И. Каблуков)
27:17
Антон Королев 31:37
Александр Угольников 31:37
32:21 Вадим Шипачев (С. Плотников, И. Ковальчук)
6835 (Ант. Королев, М. Пестушко) 34:49
38:14 Вадим Шипачев (Н. Прохоркин)
39:45 Максим Карпов
3-й период
40:37 Евгений Кетов
Тобиас Виклунд (В. Полак, П. Варфоломеев) 40:55
Кирилл Беляев 49:08
52:54 Вячеслав Войнов
Павел Варфоломеев (В. Полак, И. Лекомцев) 54:22
Андрей Анкудинов 56:44
57:53 Илья Ковальчук
Статистика
10 Штрафное время 12
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Антон Кислов (Челябинск, Россия)
Главный судья Сергей Юдаков (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Югра
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