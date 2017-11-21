СКА одержал пятую победу подряд в КХЛ, обыграв «Югру»
ТАСС, 21 ноября.
ТАСС, 21 ноября.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Илья Ковальчук (4-я минута), Александр Барабанов (24) и Вадим Шипачев (33, 39). У проигравших отличились Никлас Бурстрём (35), Тобиас Виклунд (41) и Павел Варфоломеев (55). Для СКА эта победа стала пятой подряд, «Югра» потерпела пятое поражение кряду.
В турнирной таблице Западной конференции СКА продолжает лидировать, набрав в 35 матчах 93 очка, «Югра» на Востоке с 27 очками после 33 игр идет на последней, 14-й позиции.
В следующем матче СКА 27 ноября примет «Барыс» из Астаны, «Югра» 23 ноября в гостях встретится с московским «Динамо».
|Олег Знарок
|Анатолий Емелин
|Алексей Мельничук
|Александр Шарыченков 59:20 (А. Шарыченков 59:25-59:29, А. Шарыченков 59:59)
|1-й период
|03:45
|Илья Ковальчук (В. Шипачев, Ан. Зубарев)
|06:51
|Владислав Гавриков
|Иван Лекомцев
|11:45
|2-й период
|23:15
|Александр Барабанов (И. Каблуков)
|27:17
|Антон Королев
|31:37
|Александр Угольников
|31:37
|32:21
|Вадим Шипачев (С. Плотников, И. Ковальчук)
|6835 (Ант. Королев, М. Пестушко)
|34:49
|38:14
|Вадим Шипачев (Н. Прохоркин)
|39:45
|Максим Карпов
|3-й период
|40:37
|Евгений Кетов
|Тобиас Виклунд (В. Полак, П. Варфоломеев)
|40:55
|Кирилл Беляев
|49:08
|52:54
|Вячеслав Войнов
|Павел Варфоломеев (В. Полак, И. Лекомцев)
|54:22
|Андрей Анкудинов
|56:44
|57:53
|Илья Ковальчук
|10
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Антон Кислов (Челябинск, Россия)
|Главный судья
|Сергей Юдаков (Москва, Россия)