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20:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

100 лет одиночества: почему НХЛ может игнорировать хоккейные законы, а КХЛ — нет

В понедельник президент ИИХФ Рене Фазель объявил о возможных санкциях в адрес российского хоккея в случае запрета КХЛ своим хоккеистам ехать на Олимпиаду. «СЭ» объясняет, почему нашей лиге будет тяжело отстоять свою позицию в этом вопросе.

Источник: Спорт-Экспресс

ЗАГОВОРА НЕТ

НХЛ отказалась ехать на Олимпиаду — Рене Фазель тяжело вздохнул, сложил руки, сказал «очень жаль, что так сложилось, но повинуюсь, господа хорошие» и продолжил жить дальше.

КХЛ угрожает пропуском Игр в Пхенчхане — и 67-летний швейцарец заявляет о возможных санкциях в адрес российского хоккея.

Обидно ли слышать о подобном различии в отношении к двум лигам любому нашему болельщику, который считает, что наша страна занимает важное место на спортивно-политической карте мира? Очень обидно. Причем вдвойне — из-за того, что это происходит в тот же самый момент, когда наших олимпийцев одного за другим «казнят» якобы за сочинские «преступления».

Однако в хоккее уж точно нет никакого антироссийского заговора, а возможны санкции от ИИХФ — это честно и законно. Поэтому когда представитель Государственной думы, который в идеальном мире должен лучше других разбираться в юридическом контексте ситуации, официально заявляет:

— НХЛ не пускает хоккеистов на Олимпийские игры, в том числе и наших, это не хорошо, наверное. Как вы считаете, у нас есть своя КХЛ… должна она обладать правом не пускать и американцев, и канадцев, и других хоккеистов на Олимпийские игры, обладать теми же правами, что и НХЛ? Просто мы работаем над этим законопроектом. (глава думского комитета по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев в интервью «Коммерсанту»).

… то с ним, вы удивитесь, трудно не согласиться. Действительно, почему КХЛ не обладает теми же правами, что и НХЛ?

Президент ИИХФ Рене ФАЗЕЛЬ | Источник: Спорт-Экспресс

ПРОФЕССИОНАЛЫ И ЛЮБИТЕЛИ

Но вместо «козней американцев» мы находим иной корень проблемы — в том, что у КХЛ сейчас связаны руки, виноваты не НХЛ, не Госдеп, не ИИХФ, не лично Рене Фазель, а лишь сама КХЛ.

НХЛ была создана в 1917 году — и с самого начала она максимально дистанцировалась от ИИХФ (появилась в 1908 году) и федераций хоккея США и Канады. Многие десятилетия разделение подчеркивалось грубоватыми формулировками «профессионалы» и «любители» — на чемпионаты мира и Олимпиады ездили как раз «любительские» североамериканские сборные.

Со временем НХЛ вошла в мировую хоккейную семью, но исключительно на своих условиях. Серии с советскими сборными и клубами и Кубки Канады состоялись, потому что это было интересно заокеанской лиге — в финансовом плане в том числе. В 1977-м канадская сборная после восьмилетнего перерыва вернулась на чемпионаты мира, причем с энхаэловским составом — и ради этого турнир сдвинули на полмесяца на конец апреля, чтобы подождать не попавших в Кубок Стэнли. Вернулась — как раз в обмен на проведение тех самых Кубков Канады. В 1998-м НХЛ все-таки решилась сделать олимпийскую паузу и поехать в Нагано, однако это было историческим событием для ИИХФ, но никак не для заокеанской лиги.

Да, НХЛ соблюдает трансферные регламенты, не крадет бесплатно игроков, но в остальном никак не подпадает под юрисдикцию местных федераций и ИИХФ. И кто их заставит, когда финансовый оборот лиги в разы больше, чем у всех остальных хоккейных организаций в мире, вместе взятых? Как НХЛ, например, плевала с Эмпайр-стейт-билдинг на ВАДА и дисквалификацию Даниса Зарипова, так же — и на санкции от Фазеля. Наоборот, сама ИИХФ, чтобы не ругаться с партнерами из Америки, запретила хоккеистам НХЛ выступать на Играх, хотя изначально хотела обратного!

СИЛЬНАЯ ЛИГА — И ПЛЕВАТЬ НА СБОРНУЮ

А что же КХЛ? Почему Фазель в ответ на заявление Дмитрия Чернышенко не подставляет вторую щеку, как в случае с Гэри Бэттменом, а сам переходит к шантажу?

У КХЛ было почти десять лет, чтобы показать миру свою мощь. Не сто, конечно, как у НХЛ, но достаточно, чтобы, учитывая все финансовые, политические и спортивные ресурсы стать ведущей силой в европейском масштабе — и не только по качеству хоккея.

Вместо этого КХЛ занималась подготовкой сборной к чемпионатам мира и Олимпиадам — сначала к Сочи, а затем Пхенчхану — и даже не пыталась выкроить себе хотя бы минимальный кусочек независимости. При новом руководстве лиги — особенно. КХЛ проводит открытый чемпионат России, все время согласовывает свои действия с ФХР, которая не имеет права не подчиняться ИИХФ — что же теперь удивляться, что Фазель не боится угроз, а готов к симметричному ответу?

При этом руководители нескольких ведущих федераций, включая канадскую, обратились с общим письмом в адрес Президента КХЛ, в котором убедительно просят его отпустить игроков лиги в Корею. Пока — «просят». Время для более жестких разговоров еще придет.

Надо прекрасно понимать, что даже если проект Госдумы (назовем его условно «закон о независимых лигах») будет принят, это не позволит сразу же отделить КХЛ от ФХР. Надо как минимум переписывать регламенты, расторгать и перезаключать контракты игроков — по сути создавать новую КХЛ. А до Олимпиады осталось всего три месяца.

НХЛ уже сто лет живет в своем особом пространстве в одиночестве — никто больше в мире не рискует поставить свои интересы выше «общественных». Лозунг «сильная лига — и плевать на сборную» работает безотказно — а КХЛ решилась пойти по этому радикальному для российского спорта пути в самый неудобный момент. Поздно, очень поздно.

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