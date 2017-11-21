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20:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Федерация хоккея Канады отправила письмо в КХЛ с просьбой отпустить игроков на Олимпиаду

Глава Федерации хоккея Канады Том Ренни заявил, что его организация при поддержке нескольких европейских хоккейных федераций направила письмо в КХЛ, в котором просит не запрещать хоккеистам лиги выступать за сборные.

МОК 5 декабря должен принять решение относительно участия российских спортсменов в Играх на основании работы двух комиссий во главе с Денисом Освальдом и Самуэлем Шмидом. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко ранее заявил, что КХЛ готова принять соответствующие меры в случае санкций МОК по отношению к России и недопуска российских хоккеистов на ОИ-2018.

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— Правда ли, что Hockey Canada совместно с несколькими европейскими хоккейными федерациями отправила письмо в КХЛ с просьбой отпустить игроков на Олимпиаду?

— Да, это так. В нем мы указали на то, что хотели бы получить доступ к своим игрокам. Не только во время Олимпиады, но и во время подготовки к ней. То есть во всех международных паузах в календаре, предусмотренных под игры национальных сборных.

— Что вы будете делать, если КХЛ откажется удовлетворять вашу просьбу?

— Я не хочу это обсуждать. Пока — это всего лишь спекуляции. Ничего еще не решено, ничего еще не сделано. Все, что я могу сказать: Олимпиада точно будет, и в ней будет участвовать сборная Канады.

— На ваш взгляд, хоккейная сборная России должна быть допущена до Олимпиады, что бы в итоге ни решил МОК?

— И это я бы не хотел обсуждать. Разумеется, на Олимпиаде должны играть все сильнейшие команды. Но решать что-то в данном случае не мне, поэтому я и не хочу комментировать.

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