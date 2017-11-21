Федерация хоккея Канады отправила письмо в КХЛ с просьбой отпустить игроков на Олимпиаду

МОК 5 декабря должен принять решение относительно участия российских спортсменов в Играх на основании работы двух комиссий во главе с Денисом Освальдом и Самуэлем Шмидом. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко ранее заявил, что КХЛ готова принять соответствующие меры в случае санкций МОК по отношению к России и недопуска российских хоккеистов на ОИ-2018.

— Правда ли, что Hockey Canada совместно с несколькими европейскими хоккейными федерациями отправила письмо в КХЛ с просьбой отпустить игроков на Олимпиаду?

— Да, это так. В нем мы указали на то, что хотели бы получить доступ к своим игрокам. Не только во время Олимпиады, но и во время подготовки к ней. То есть во всех международных паузах в календаре, предусмотренных под игры национальных сборных.

— Что вы будете делать, если КХЛ откажется удовлетворять вашу просьбу?

— Я не хочу это обсуждать. Пока — это всего лишь спекуляции. Ничего еще не решено, ничего еще не сделано. Все, что я могу сказать: Олимпиада точно будет, и в ней будет участвовать сборная Канады.

— На ваш взгляд, хоккейная сборная России должна быть допущена до Олимпиады, что бы в итоге ни решил МОК?