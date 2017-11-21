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15:45 (мск), источник: Vesti.kz

КХЛ дисквалифицировала и оштрафовала одного из лидеров «Барыса»

Нападающий «Барыса» Мэтт Фрэттин дисквалифицирован по итогам матча с «Сибирью». Такое решение принял спортивный-дисциплинарный комитет КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Наказать Фрэттина попросила Комиссия по экспертной оценку судейства матчей КХЛ. В гостевой игре с «Сибирью» (0:4) на 59-й минуте канадец получил «дисциплинарный штраф до конца игры», который стал для него вторым в сезоне.

Теперь Фрэттин дополнительно дисквалифицирован на два матча и заплатит индивидуальный штраф, сумма которого не называется. В сообщении КХЛ отмечается, что такое наказание вынесено по статье Дисциплинарного регламента лиги.

Таким образом, Фрэттин пропустит гостевые матчи против «Сибири» и «Ак Барса», которые 22 и 25 ноября. Вернуться на лед он сможет 27 ноября в выездной игре со СКА.

29-летний Фрэттин пополнил «Барыс» в межсезонье. За 27 матчей он набрал 26 (11+15) очков. Игра с «Сибирью» стала для Фрэттина второй после травмы, из-за которой он пропустил почти три недели и не поехал в сборную Канады на «Кубок Карьяла».

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