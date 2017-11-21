Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Стартовало голосование болельщиков за участников Матча звезд КХЛ
МОСКВА, 21 ноя —
МОСКВА, 21 ноя —
Голосование продлится до 1 декабря. По его итогам будут сформированы стартовые составы сборных дивизионов Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева.
После голосования болельщиков свой выбор сделают журналисты, затем КХЛ выберет оставшихся игроков. Последние четыре участника будут определены по результатам Кубка вызова МХЛ. Официально составы на Матч звезд КХЛ будут объявлены 12 декабря.
Матч звезд КХЛ состоится 14 января в Астане. Перед ним 13 января пройдет