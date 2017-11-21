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13:33 (мск), источник: Р-Спорт

Стартовало голосование болельщиков за участников Матча звезд КХЛ

МОСКВА, 21 ноя — Р-Спорт. Голосование болельщиков за участников Матча звезд КХЛ нынешнего сезона стартовало в понедельник, сообщается в пресс-релизе лиги.

Источник: РИА "Новости"

Голосование продлится до 1 декабря. По его итогам будут сформированы стартовые составы сборных дивизионов Боброва, Тарасова, Харламова и Чернышева.

После голосования болельщиков свой выбор сделают журналисты, затем КХЛ выберет оставшихся игроков. Последние четыре участника будут определены по результатам Кубка вызова МХЛ. Официально составы на Матч звезд КХЛ будут объявлены 12 декабря.

Матч звезд КХЛ состоится 14 января в Астане. Перед ним 13 января пройдет мастер-шоу.

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