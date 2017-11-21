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Хоккеист Даниил Мироманов покинул «Сочи» и продолжит карьеру за океаном
МОСКВА, 21 ноя —
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МОСКВА, 21 ноя —
Спортивные права на 20-летнего игрока в КХЛ остаются за «Сочи».
Мироманов был выбран «Сочи» на драфте КХЛ 2014 года под общим 92-м номером. Перед началом нынешнего сезона защитник успешно прошел просмотр в тренировочном лагере, после чего заключил с сочинским клубом полноценный контракт.
В нынешнем сезоне КХЛ Мироманов провел 15 матчей, в которых не отметился результативными действиями.