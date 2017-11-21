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11:43 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеист Даниил Мироманов покинул «Сочи» и продолжит карьеру за океаном

МОСКВА, 21 ноя — Р-Спорт. Защитник Даниил Мироманов покинул состав «Сочи» и продолжит карьеру в одной из юниорских лиг за океаном, сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.

Спортивные права на 20-летнего игрока в КХЛ остаются за «Сочи».

Мироманов был выбран «Сочи» на драфте КХЛ 2014 года под общим 92-м номером. Перед началом нынешнего сезона защитник успешно прошел просмотр в тренировочном лагере, после чего заключил с сочинским клубом полноценный контракт.

В нынешнем сезоне КХЛ Мироманов провел 15 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

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