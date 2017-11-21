Гендиректор «Салавата Юлаева» впервые прокомментировал игру своей команды

Источник: Proufu.ru

Вчера, 20 ноября, состоялась встреча руководства ХК «Салават Юлаев» с активной частью болельщиков. Поговорить с фанатами пришли генеральный директор Тагир Ибрагимов, генеральный менеджер Леонид Вайсфельд, главный тренер Эркка Вестерлунд и два хоккеиста основного состава Энвер Лисин и Григорий Панин. Позже руководящий состав клуба также пришел на прямой эфир телеканала БСТ.

Для Тагира Ибрагимова, ставшего гендиректором «юлаевцев» в марте месяце, подобный эфир стал первым. В ходе него он высказался о происходящем в клубе:

«Встреча с болельщиками получилась продуктивной, разговор вышел конструктивным. То положение, в котором находится клуб, безусловно, не может радовать ни нас, ни всех болельщиков республики. Мы попытались объяснить как смогли, ту ситуацию, в которой находимся. Одновременно с этим попытались вселить долю оптимизма».

Не удалось обойти Ибрагимову вопросы относительно коммуникации с главным тренером Вестерлундом, также он развеял слухи относительно того, что финский специалист не может привыкнуть к жизни в Уфе.