Хабаровский «Амур» вёл 2:0, но выиграл только в овертайме

После двух поражений подряд «Амур» одолел минских динамовцев — 3:2 и продолжает находиться в двух шагах от зоны плей-офф, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В первом периоде заброшенных шайб зрители не увидели, но после перерыва «Амур» заиграл активнее и забросил две с разницей в 3 минуты. Вначале отличился Томаш Зогорна, а затем отличной комбинацией отметились братья Ушенины, где точку поставил Владислав.



В начале третьего периода Куинтон Хауден убежал в контратаку и красиво переиграл Юху Метсолу. Вскоре «Динамо» сравняло счёт, точный бросок при игре в большинстве нанёс Андрей Степанов, в своё время выступавший за «Амур».



Исход встречи решился в овертайме — Олег Ли убежал в контратаку и переиграл Юнас Энрота.

— Игра складывалась непросто, напряженно, — считает главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов. — Мы к ней готовились — нам нужны были очки. Спасибо парням за то, что при счете 2:2 шли вперед, правильно оборонялись, и в итоге хоккейный бог оказался на нашей стороне, позволив забросить в овертайме решающую шайбу. Хочу отметить, что «Динамо» выглядит очень прилично. Поэтому рад непростой победе.