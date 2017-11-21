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03:25 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровский «Амур» вёл 2:0, но выиграл только в овертайме

«Тигры» поднялись на 10-е место в конференции «Восток».

После двух поражений подряд «Амур» одолел минских динамовцев — 3:2 и продолжает находиться в двух шагах от зоны плей-офф, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В первом периоде заброшенных шайб зрители не увидели, но после перерыва «Амур» заиграл активнее и забросил две с разницей в 3 минуты. Вначале отличился Томаш Зогорна, а затем отличной комбинацией отметились братья Ушенины, где точку поставил Владислав.

В начале третьего периода Куинтон Хауден убежал в контратаку и красиво переиграл Юху Метсолу. Вскоре «Динамо» сравняло счёт, точный бросок при игре в большинстве нанёс Андрей Степанов, в своё время выступавший за «Амур».

Исход встречи решился в овертайме — Олег Ли убежал в контратаку и переиграл Юнас Энрота.

— Игра складывалась непросто, напряженно, — считает главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов. — Мы к ней готовились — нам нужны были очки. Спасибо парням за то, что при счете 2:2 шли вперед, правильно оборонялись, и в итоге хоккейный бог оказался на нашей стороне, позволив забросить в овертайме решающую шайбу. Хочу отметить, что «Динамо» выглядит очень прилично. Поэтому рад непростой победе.

Теперь в активе «тигров» 43 очка и клуб поднялся на 10-е место в таблице на «Востоке». При этом «Сибирь», которая находится на спасительной восьмой строчке, имеет на четыре очка больше, но «Амур» сыграл на два матча меньше, чем новосибирцы.

Заключительный матч домашней серии наши хоккеисты проведут 22 ноября с ярославским «Локомотивом».

«Амур » (Хабаровск) — «Динамо» Минск — 3:2 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 1:0)
Голы: 1:0 — Зогорна (Бывальцев; 23:11), 2:0 — Вл. Ушенин (Коларж, В. Ушенин; 26:25), 2:1 — Хауден (Фонтейн, Лингле; 42:59), 2:2 — Степанов (Граньяни, Ковыршин; 46:22, бол.), 3:2 — Ли (Бывальцев, Коларж; 63:49)
Броски: 55−49
Броски в створ: 33−27
Вбрасывания: 28−32
Блокированные броски: 13−11
Силовые приемы: 16−13
Штраф: 4−6
Вратари: Метсола (25/27) — Энрот (30/33)
Хабаровск, СЗК «Платинум Арена», 6021 зрителей.

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