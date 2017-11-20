Выжженный лед: готова ли Россия к хоккейной войне?

Источник: Спорт-Экспресс

Рене Фазель возглавляет международную федерацию хоккея уже 23 года. И он уже объявил, что в 2020-м, будучи 70-летним, завершит свою карьеру одного из самых важных спортивных функционеров мира. И нет ни одного сомнения, что швейцарец хочет закончить многолетний путь спокойно и мирно, а не среди руин своего детища, которое он в меру возможностей развивал целую четверть века.

Но сейчас Фазелю каждый день приходится прокручивать в голове вероятный, практически апокалиптический для мирового хоккея кошмар:

Читайте также Как российский хоккей накажут за Сочи-2014?

— МОК запрещает России участвовать в Олимпиаде/предлагает ей приехать в Корею под нейтральным флагом;.

— КХЛ отменяет олимпийскую паузу и не разрешает своим игрокам отправиться в Пхенчхан;.

— ИИХФ вводит какие-то санкции в адрес ФХР (первые три пункта очевидны);.

— дальше возможно варианты в зависимости от тяжести санкций: Россия не участвует в чемпионате мира, причем не только во взрослом, но и молодежном и юниорском, КХЛ запрещает хоккеистам ехать на чемпионат мира или что еще похуже, на что хватит вашей фантазии.

И если до нынешнего дня пункт номер три был под вопросом, то сегодня Фазель подтвердил, что без последствий вероятный демарш КХЛ не останется. Рене сказал в интервью ТАСС про возможные штрафы, но учитывая его же слова про нежелание прибегать к шантажу, не исключено, что он намеренно упомянул самые мягкие санкции, чтобы не накалять обстановку — пусть ее взрывают другие.

Внутри КХЛ действуют свои правила: штраф в 300 тысяч рублей клубу, который не отпускает хоккеиста в сборную. Но их рассматривать смысла нет — не будет же лига штрафовать команды за свое же решение?

Февраль 2014 года. Сочи. Рене ФАЗЕЛЬ | Источник: Reuters

А в дисциплинарном регламенте ИИХФ говорится о большом перечне наказаний, которым могут подвергнуться нарушители — отдельные клубы или даже федерация в целом. В их числе: предупреждение, штраф (от 100 до 500 тысяч швейцарских франков — 1 евро = 1,15 франка), дисквалификация — временная или постоянная. Но, что интересно, санкция максимальная неконкретна — она относится к большому числу «прегрешений», а вот что ИИХФ должна сделать с КХЛ в случае отказа от Олимпиады, в документах не говорится. Что логично — кто ожидал даже минимального шанса появления такого прецедента? А раз так — любое решение будет носить максимально политический, а не только юридический характер.

Читайте также Эспозито: Без хоккейной сборной России не будет Олимпиады

Дмитрий Чернышенко сделал свой шаг. Сегодня Фазель ему ответил. И зная очень лояльную позицию швейцарца по отношении к России, очевидно — он не хотел бы доводить ситуацию до взаимных угроз и шантажа. Но приходится.

Теперь шайба на российской стороне. Да, есть вариант, что все закончится хорошо, что в начале декабря нашей хоккейной сборной, как и представителям других вида спорта, разрешат поехать в Пхенчхан. Но если случится худшее?

Тогда все зависит от умения КХЛ вести переговоры с позиции силы, что ей не приходилось делать в международном масштабе … никогда.

Готова ли Россия к этой войне? К войне, в которой не будет ни победителей, ни проигравших — один выжженный лед. ​