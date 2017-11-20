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23:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Способен ли «Ак Барс» претендовать на чемпионство?

Казанцев дома протестировали омичи. Без травмированных лидеров хозяева упустили победу (3:4 Б).

Встреча лидеров «Востока» вышла на удивление смотрибельной. Упаси бог вести речь о тонких ходах и шикарных комбинациях в атаке. Их, к сожалению, сегодня не сыскать днем с огнем во всей КХЛ, и исключений до обидного мало. Высокий темп, постоянное движение по маршруту «север-юг» и обратно, обилие бросков и силовых приемов — такой хоккей тоже бывает интересным. Особенно если учитывать то обстоятельство, что за иными играми «Авангарда» в нынешнем сезоне тяжко наблюдать даже его болельщикам. Однако с точки зрения результата Андрей Скабелка со своей работой справляется как минимум на «четыре с плюсом».

Об «Ак Барсе» со стародавних времен сложилось предубеждение как о скучной, предсказуемой и схематичной команде. Пока в деле главный тренер Зинэтула Билялетдинов так, наверное, будет и дальше. Канадский нападающий казанцев Роб Клинкхаммер, с которым довелось пообщаться на прошлой неделе, признался, что с более структурированной системой, если говорить о концепции действий в обороне, в жизни не сталкивался. Хотя, на секундочку, он поиграл в «Финиксе» у такого известного любителя «плясать от защитной печки» как Дэйв Типпетт. Все это не означает, что Билялетдинов губит на корню любое творческое начинание. Для того чтобы «Ак Барс» обрел вдохновение, необходимо внешнее воздействие. В нынешнем сезоне казанцам, например, удались два матча с прошлогодними финалистами Кубка Гагарина СКА и «Магниткой». Статус соперников сам по себе оказался дополнительной мотивацией.

В игре с «Авангардом» хозяева завелись после того, как допустил потерю на чужой синей линии молодой нападающий Никита Язьков, а опытный Александр Пережогин в контратаке соперника наказал. Без нескольких травмированных и больных игроков (Ландер, Малыхин, Азеведо, Попов, Захарчук) «Ак Барс» играл очень хорошо, создавая один момент за другим у ворот Олега Шилина. Даже когда цели достиг шальной бросок омского защитника Максима Чудинова, не появилось ни тени сомнений, что казанцы опустят руки. Страшно представить, на что способна команда Билялетдинова в оптимальном составе. Но и сейчас она должна была доводить матч до победы при всем уважении к дравшемуся до последнего патрона «Авангарда». Почему это стало возможным?

На прошлой неделе «Ак Барс» посетил столичный регион, где сыграл с «Витязем» и ЦСКА. Во время пребывания в расположении команды услышал любопытную мысль от одного из игроков в ответ на мою реплику, что на «Востоке» у них конкурентов нет. С одной оговоркой, если казанский клуб покажет свой максимум. «Пока не чувствуется, что у нас есть чемпионская команда, это сложно описать в конкретных деталях, — сказал хоккеист. — С другой стороны, титулы не выигрываются в ноябре, а до марта еще куча времени». Мне кажется, что главное, в чем обязан прибавить «Ак Барс», не касаясь деталей тактики, это способность удивлять соперника. За весь матч с «Авангардом» вспоминается всего один такой эпизод, когда ветеран Андрей Марков отдал в большинстве гениальный пас на Ярослава Косова. Маловато для команды, ставящей высокие цели. ​

Михаил ЗИСЛИС.

Ак Барс 3:4 Б
(0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Авангард
20.11.2017, 19:00 Зрители: 6174 Регулярный чемпионат "Татнефть Арена"
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Андрей Скабелка
Вратари
Эмиль Гарипов 65:00 (Т. Билялов 65:00) Олег Шилин 58:35 (О. Шилин 59:18)
1-й период
Александр Пережогин 04:15
Евгений Медведев 06:24
Михаил Фисенко 17:06
Андре Петерссон 19:48
2-й период
23:42 Никита Лямкин
Максим Чудинов (А. Петерссон) 24:54
27:54 Альберт Яруллин
27:54 Михаил Глухов
Виталий Меньшиков 27:54
31:06 Никита Язьков
37:46 Иржи Секач
Тэдди Перселл 37:56
3-й период
44:49 Александр Свитов
44:49 Александр Свитов
Дмитрий Кугрышев 50:01
51:39 Ярослав Косов (А. Марков)
Деннис Эверберг 51:50
Деннис Эверберг 51:50
Илья Михеев (А. Петерссон) 59:18
Овертайм
Тэдди Перселл 64:16
Серия буллитов - победный бросок
К. Семенов
Статистика
18 Штрафное время 26
7 Игра в большинстве 3
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
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