«Северсталь» продлила серию поражений «Лады» в КХЛ до 4 матчей

В составе хозяев шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий (10-я минута), Валерий Васильев (15), Даниил Вовченко (17) и Руслан Карлин (34), у гостей отличились Иржи Новотны (5), Кирилл Капустин (25, 38) и Семен Валуйский (53). Решающий буллит реализовал Матей Странски. Для нападающего череповчан Николая Казаковцева матч с «Ладой» стал 300-м в регулярных чемпионатах КХЛ.