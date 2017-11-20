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22:26 (мск), источник: Р-Спорт

«Северсталь» продлила серию поражений «Лады» в КХЛ до 4 матчей

МОСКВА, 20 ноя — Р-Спорт. Череповецкая «Северсталь» победила тольяттинскую «Ладу» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Череповце, завершилась со счетом 5:4 (3:1, 1:2, 0:1, 0:0, 1:0).

В составе хозяев шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий (10-я минута), Валерий Васильев (15), Даниил Вовченко (17) и Руслан Карлин (34), у гостей отличились Иржи Новотны (5), Кирилл Капустин (25, 38) и Семен Валуйский (53). Решающий буллит реализовал Матей Странски. Для нападающего череповчан Николая Казаковцева матч с «Ладой» стал 300-м в регулярных чемпионатах КХЛ.

«Северсталь» 24 ноября вновь сыграет с «Ладой», которая потерпела четвертое поражение подряд в КХЛ. Встреча пройдет на площадке волжан.

Северсталь 5:4 Б
(3:1, 1:2, 0:1, 0:0, 1:0)
Лада
20.11.2017, 19:00 Регулярный чемпионат Ледовый дворец
Главные тренеры
Александр Гулявцев Артис Аболс
Вратари
Юлиус Гудачек Антон Красоткин 20:00 (Е. Иванников 20:00)
1-й период
03:03 Александр Щербина
Иржи Новотны (Ш. Харпер, Ч. Геноуэй) 04:18
09:13 Дмитрий Кагарлицкий (О. Яшин)
Алексей Кириллов 10:33
12:36 Алексей Угаров
Иржи Новотны 12:55
14:52 Валерий I Васильев (А. Бумагин, Д. Кагарлицкий)
15:45 Александр Мерескин
16:20 Даниил Вовченко (Ю. Трубачев)
2-й период
Семен Валуйский 21:39
Кирилл Капустин (С. Валуйский, И. Новотны) 24:11
33:49 Руслан Карлин (А. Щербина)
Кирилл Капустин (А. Стрельцов) 37:50
Кирилл Дьяков 38:28
3-й период
50:02 Николай Казаковцев
Семен Валуйский (Д. Зернов, Г. Белоусов) 52:14
54:51 Николай Казаковцев
Серия буллитов - победный бросок
М. Странски
Статистика
10 Штрафное время 8
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Евгений Гамалей (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Лада
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Северсталь
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