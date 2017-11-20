«Северсталь» продлила серию поражений «Лады» в КХЛ до 4 матчей

Встреча, состоявшаяся в Череповце, завершилась со счетом 5:4 (3:1, 1:2, 0:1, 0:0, 1:0).
В составе хозяев шайбы забросили Дмитрий Кагарлицкий (10-я минута), Валерий Васильев (15), Даниил Вовченко (17) и Руслан Карлин (34), у гостей отличились Иржи Новотны (5), Кирилл Капустин (25, 38) и Семен Валуйский (53). Решающий буллит реализовал Матей Странски. Для нападающего череповчан Николая Казаковцева матч с «Ладой» стал 300-м в регулярных чемпионатах КХЛ.
«Северсталь» 24 ноября вновь сыграет с «Ладой», которая потерпела четвертое поражение подряд в КХЛ. Встреча пройдет на площадке волжан.