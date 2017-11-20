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22:28 (мск), источник: Р-Спорт

Нижегородское «Торпедо» обыграло в овертайме магнитогорский «Металлург» в матче КХЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 ноя — Р-Спорт. Нижегородское «Торпедо» на своем льду обыграло в овертайме магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в понедельник в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Победу торпедовцам принес точным броском на 65-й минуте Владимир Галузин, а в основное время отличился Евгений Мозер (25). У гостей шайбу забросил Евгений Тимкин (12).

Гол Мозера прервал «сухую» двухматчевую серию голкипера «Магнитки» Василия Кошечкина. Торпедовцы одержали вторую победу подряд, оборвав двухматчевую победную серию соперников.

В следующем матче КХЛ «Торпедо» снова сыграет с «Магниткой» 24 ноября, только на льду уральской команды, а «Металлург» до этого 22 ноября проведет выездную встречу с нижнекамским «Нефтехимиком».

Торпедо НН 2:1 ОТ
(0:1, 1:0, 0:0)
Металлург Мг
20.11.2017, 19:00 Регулярный чемпионат КРК "Нагорный"
Главные тренеры
Петерис Скудра Виктор Козлов
Вратари
Иван Лисутин Василий Кошечкин
1-й период
10:39 Владимир Галузин
Евгений Тимкин (Д. Кокарев) 11:53
Денис Денисов 16:07
2-й период
Денис Кокарев 22:53
24:52 Евгений Мозер (5268)
27:15 Ян Муршак
Илья Берестенников 31:09
Овертайм
64:11 Владимир Галузин (Д. Паршин)
Статистика
4 Штрафное время 6
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Артур Кулев (Уфа, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Металлург Мг
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