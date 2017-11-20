Нижегородское «Торпедо» обыграло в овертайме магнитогорский «Металлург» в матче КХЛ

Встреча, прошедшая в понедельник в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Победу торпедовцам принес точным броском на 65-й минуте Владимир Галузин, а в основное время отличился Евгений Мозер (25). У гостей шайбу забросил Евгений Тимкин (12).