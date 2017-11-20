Нижегородское «Торпедо» обыграло в овертайме магнитогорский «Металлург» в матче КХЛ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 ноя —
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 ноя —
Встреча, прошедшая в понедельник в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Победу торпедовцам принес точным броском на 65-й минуте Владимир Галузин, а в основное время отличился Евгений Мозер (25). У гостей шайбу забросил Евгений Тимкин (12).
Гол Мозера прервал «сухую» двухматчевую серию голкипера «Магнитки» Василия Кошечкина. Торпедовцы одержали вторую победу подряд, оборвав двухматчевую победную серию соперников.
В следующем матче КХЛ «Торпедо» снова сыграет с «Магниткой» 24 ноября, только на льду уральской команды, а «Металлург» до этого 22 ноября проведет выездную встречу с нижнекамским «Нефтехимиком».
|Торпедо НН
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2:1 ОТ
(0:1, 1:0, 0:0)
|Металлург Мг
|Петерис Скудра
|Виктор Козлов
|Иван Лисутин
|Василий Кошечкин
|1-й период
|10:39
|Владимир Галузин
|Евгений Тимкин (Д. Кокарев)
|11:53
|Денис Денисов
|16:07
|2-й период
|Денис Кокарев
|22:53
|24:52
|Евгений Мозер (5268)
|27:15
|Ян Муршак
|Илья Берестенников
|31:09
|Овертайм
|64:11
|Владимир Галузин (Д. Паршин)
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Артур Кулев (Уфа, Россия)