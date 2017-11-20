Хоккеисты «Авангарда» по буллитам победили «Ак Барс» в матче чемпионата КХЛ

«Авангард» в понедельник в Казани победил в серии буллитов со счетом 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0). У «Авангарда» отличились Александр Пережогин (5-я минута), Максим Чудинов (25), Илья Михеев (60). Победный буллит реализовал Кирилл Семенов.

Следующий матч казанцы проведут 22 ноября против «Салавата Юлаева» в Уфе, а «Авангард» в тот же день сыграет в Хельсинки с «Йокеритом».