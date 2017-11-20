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Хоккеисты «Авангарда» по буллитам победили «Ак Барс» в матче чемпионата КХЛ
КАЗАНЬ, 20 ноя —
КАЗАНЬ, 20 ноя —
«Авангард» в понедельник в Казани победил в серии буллитов со счетом 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0). У «Авангарда» отличились Александр Пережогин (5-я минута), Максим Чудинов (25), Илья Михеев (60). Победный буллит реализовал Кирилл Семенов.
Голы в составе казанцев забили Альберт Яруллин (28), Никита Язьков (32) и Ярослав Косов (52).
Следующий матч казанцы проведут 22 ноября против «Салавата Юлаева» в Уфе, а «Авангард» в тот же день сыграет в Хельсинки с «Йокеритом».
|Зинэтула Билялетдинов
|Андрей Скабелка
|Эмиль Гарипов 65:00 (Т. Билялов 65:00)
|Олег Шилин 58:37 (О. Шилин 59:18)
|1-й период
|Александр Пережогин
|04:15
|Евгений Медведев
|06:24
|Михаил Фисенко
|17:06
|Андре Петерссон
|19:48
|2-й период
|23:42
|Никита Лямкин
|Максим Чудинов (А. Петерссон)
|24:54
|27:54
|Альберт Яруллин
|27:54
|Михаил Глухов
|Виталий Меньшиков
|27:54
|31:06
|Никита Язьков
|37:46
|Иржи Секач
|Тэдди Перселл
|37:56
|3-й период
|44:49
|Александр Свитов
|44:49
|Александр Свитов
|Дмитрий Кугрышев
|50:01
|51:39
|Ярослав Косов (А. Марков)
|Деннис Эверберг
|51:50
|Деннис Эверберг
|51:50
|Илья Михеев (Д. Кугрышев, А. Петерссон)
|59:18
|Овертайм
|Тэдди Перселл
|64:16
|К. Семенов
|18
|Штрафное время
|24
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)