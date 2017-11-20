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22:41 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеисты «Авангарда» по буллитам победили «Ак Барс» в матче чемпионата КХЛ

КАЗАНЬ, 20 ноя — Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Хоккеисты омского «Авангарда» выиграли у казанского «Ак Барса» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Авангард» в понедельник в Казани победил в серии буллитов со счетом 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0). У «Авангарда» отличились Александр Пережогин (5-я минута), Максим Чудинов (25), Илья Михеев (60). Победный буллит реализовал Кирилл Семенов.

Голы в составе казанцев забили Альберт Яруллин (28), Никита Язьков (32) и Ярослав Косов (52).

Следующий матч казанцы проведут 22 ноября против «Салавата Юлаева» в Уфе, а «Авангард» в тот же день сыграет в Хельсинки с «Йокеритом».

Ак Барс 3:4 Б
(0:1, 2:1, 1:1, 0:0, 0:1)
Авангард
20.11.2017, 19:00 Регулярный чемпионат "Татнефть Арена"
Главные тренеры
Зинэтула Билялетдинов Андрей Скабелка
Вратари
Эмиль Гарипов 65:00 (Т. Билялов 65:00) Олег Шилин 58:37 (О. Шилин 59:18)
1-й период
Александр Пережогин 04:15
Евгений Медведев 06:24
Михаил Фисенко 17:06
Андре Петерссон 19:48
2-й период
23:42 Никита Лямкин
Максим Чудинов (А. Петерссон) 24:54
27:54 Альберт Яруллин
27:54 Михаил Глухов
Виталий Меньшиков 27:54
31:06 Никита Язьков
37:46 Иржи Секач
Тэдди Перселл 37:56
3-й период
44:49 Александр Свитов
44:49 Александр Свитов
Дмитрий Кугрышев 50:01
51:39 Ярослав Косов (А. Марков)
Деннис Эверберг 51:50
Деннис Эверберг 51:50
Илья Михеев (Д. Кугрышев, А. Петерссон) 59:18
Овертайм
Тэдди Перселл 64:16
Серия буллитов - победный бросок
К. Семенов
Статистика
18 Штрафное время 24
0 Игра в большинстве 0
1 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
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Ак Барс
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