Фазель: КХЛ обязана разрешить иностранным игрокам участвовать в ОИ-2018

В начале ноября президент КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что лига готова ответить соответственно на действия Международного олимпийского комитета (МОК), который «идет на поводу у информаторов, комиссий, отстраняя спортсменов не на основании реальных фактов, подтверждающих применение допинга». Член совета директоров лиги, первый президент КХЛ Александр Медведев позднее сообщил ТАСС, что лига может пересмотреть календарь нынешнего сезона, отменив паузу на Олимпиаду, в случае недопуска на олимпийские соревнования сборной России.

«КХЛ является членом Федерации хоккея России, поэтому должна следовать правилам IIHF и разрешить игрокам из других стран участвовать в Олимпийских играх. Конечно, мы очень озабочены этим заявлением главы КХЛ и обсудим его на следующем cовете IIHF», — сказал Фазель.

«Очень надеюсь, что Международный олимпийский комитет разрешит России участвовать в Играх-2018, — продолжил собеседник ТАСС. — В хоккее нет больших проблем с допингом — согласно докладу Макларена, под подозрением нет ни одного игрока из мужской сборной [России]. Да, там есть несколько девушек, но нет серьезных доказательств, что они действительно что-то нарушали. Поэтому у МОК нет серьезных оснований отстранять женскую или мужскую хоккейные команды от соревнований в Пхёнчхане».

В июле 2016 года МОК создал две комиссии, которые изучают данные расследования комиссии Макларена о допинге в российском спорте. Первая занимается перепроверкой допинг- проб участников Игр-2014, ее возглавляет Освальд, вторая — специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида — расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. По итогам решений комиссий исполком МОК 5 декабря должен вынести решение по вопросу участия российской сборной на Олимпиаде-2018.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

IIHF обсудит возможную замену сборных России на ОИ-2018 после Нового года

В случае неучастия мужской и женской сборных России по хоккею в Олимпиаде их могут заменить национальные команды других стран. По словам Фазеля, данный вопрос будет решаться на заседании совета IIHF в следующем году.

«У нас будет заседание совета в следующем году, на котором мы обсудим этот вопрос. Но сделать это будет очень тяжело — времени совсем мало, чтобы произвести замены в мужском и женском турнирах и уж тем более провести какие-то отборочные соревнования. Если замена не состоится, то мы потеряем шесть игр в женском турнире и четыре — в мужском. Такие перспективы для хоккея на Олимпийских играх мягко говоря не очень радуют», — считает собеседник ТАСС.

В апреле Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат на время олимпийского хоккейного турнира, что не позволит игрокам сыграть на Олимпиаде. Позднее IIHF уведомила лигу, что не допустит игроков с контрактами до Игр-2018. Игроки НХЛ принимали участие в Олимпиадах с 1998 года, лига делала специальную паузу на время турнира.