«Барыс» в третий раз в сезоне проиграл «Сибири»

Встреча, прошедшая в Новосибирке, закончилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Первый период получился безголевым. Счет в матче «Сибирь» открыла на 32-й минуте, когда Степан Санников реализовал буллит.

За 23 секунды до перерыва Игорь Левицкий забросил вторую шайбу в ворота «Барыса», который играл в меньшинстве за нарушение численного состава.

В заключительном периоде хоккеисты «Сибири» вновь реализовали численное преимущество, отличился Николай Демидов (52-я). Точку в матче на 57-й минуте поставил Йонас Энлунд. Также третья 20-минутка запомнилась дракой хоккеистов «Барыса» и «Сибири».

После этой игры «Барыс» с 58 очками остался на четвертом месте в Восточной конференции, тогда как «Сибирь» (47) вернулась в зону плей-офф, поднявшись на восьмую строчку.

«Барыс» и «Сибирь» встречались дважды в этом сезоне в Астане. Оба раза победу праздновал российский клуб (1:3 и 0:4).

22 ноября команды вновь сыграют друг с другом в Новосибирке. Начало игры в 18:30 по времени Астаны.