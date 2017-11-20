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15:08 (мск), источник: Прессбол

КХЛ. Минское «Динамо» в овертайме уступило «Амуру»

Минское «Динамо» в овертайме уступило «Амуру» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:3.

Источник: РИА "Новости"

АМУР — ДИНАМО МИНСК — 3:2 ОТ (0:0, 2:0, 0:2, 1:0)

ХАБАРОВСК. «Платинум-Арена». Начало в 12.30.

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АМУР: Метсола (Аликин); Аверин — Коларж (К), Зогорна — Бывальцев — Ли (А); Хабаров — Кондратьев, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Горшков; Кузьмин — Йордан, Потехин — Рассказов — Литовченко; Фролов (А) — Клопов — Кацуба; Юртайкин, Янчевский.

ДИНАМО Мн: Энрот (Карнаухов); Граньяни — Денисов (К), Лингле — Хауден — Фонтэйн; Коробов (А) — Шинкевич, Гаврус — Шарангович — Павлович (А); Знахаренко — Хенкель, Кулаков — Ковыршин — Степанов; Дрозд — Волков — Буйницкий; Дюков, Карабань.

БРОСКИ: 33 — 27 (15 — 7, 11 — 9, 5 — 8, 2 — 3).

ШАЙБЫ: 1:0 — Зогорна (Бывальцев, 23.11). 2:0 — Вл. Ушенин (Коларж, Вяч. Ушенин, 26.25). 2:1 — Хауден (Фонтэйн, Лингле, 42.59). 2:2 — Степанов (Граньяни, Ковыршин, 46.22 — бол.). 3:2 — Ли (Бывальцев, Коларж, 63.49).

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