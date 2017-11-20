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19:19 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Комитет Госдумы хочет разрешить КХЛ не отпускать иностранцев на Олимпиаду

Госдума разрабатывает законопроект о предоставлении Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) права не отпускать иностранных хоккеистов на Олимпийские игры в национальные сборные по аналогии с такой практикой в НХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил глава думского комитета по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев в ходе Всероссийского молодежного форума Госдумы.

«НХЛ не пускает хоккеистов на Олимпийские игры, в том числе и наших, это не хорошо, наверное. Как вы считаете, у нас есть своя КХЛ… должна она обладать правом не пускать и американцев, и канадцев, и других хоккеистов на Олимпийские игры, обладать теми же правами, что и НХЛ? Просто мы работаем над этим законопроектом», — цитирует «Интерфакс» господина Дегтярева. После голосования на форуме он отметил, что примерно три четверти участников форума поддержали эту идею.

Ранее сообщалось, что возможное решение КХЛ запретить своим игрокам участие в Олимпиаде-2018 не повлияет на организацию в России турниров Международной федерации хоккея.

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