Комитет Госдумы хочет разрешить КХЛ не отпускать иностранцев на Олимпиаду

«НХЛ не пускает хоккеистов на Олимпийские игры, в том числе и наших, это не хорошо, наверное. Как вы считаете, у нас есть своя КХЛ… должна она обладать правом не пускать и американцев, и канадцев, и других хоккеистов на Олимпийские игры, обладать теми же правами, что и НХЛ? Просто мы работаем над этим законопроектом», — цитирует «Интерфакс» господина Дегтярева. После голосования на форуме он отметил, что примерно три четверти участников форума поддержали эту идею.