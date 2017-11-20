Станислав Галиев: В Америке я играл более агрессивно

Источник: РИА "Новости"

Станислав Галиев — 25-летний воспитанник московского «Динамо», уехавший в Северную Америку еще в юном возрасте. В 2010-м году он был задрафтован «Вашингтоном», но в НХЛ провел только 26 матчей. Остальное время играл в фарме. Этим летом Галиев вернулся в Россию и подписал контракт с «Ак Барсом». В 27 матчах сезонах форвард набрал 10 (4+6) очков.

— Станислав, вы — новый человек в КХЛ. Отыграли половину сезона. Поделитесь впечатлениями от лиги?

— Честно говоря, я был немного удивлен. Не могу сказать, что есть огромная разница между командами из верхней и нижней части турнирной таблицы. Может, если посмотреть статистику, то так не покажется. Но именно по игре — нет проходных или легких матчей. Все борются. Или настраиваются именно на нас как-то по-особому?

— В Америке как относятся к нашей лиге? Знают о ней?

— Люди знают про существование КХЛ, но игроков по именам — вряд ли. Только Ковальчука и Дацюка. Трансляции матчей найти там сложно.

— Вы сами, играя за океаном, следили за тем, как играют в хоккей в России?

— Прямые трансляции не смотрел. Да и по самому сезону тоже. Но вот плей-офф, когда остается всего 16 команд, было интересно посмотреть, что-то новое для себя увидеть и взять на заметку.

СОБАКА КАК РЕБЕНОК

— Вы уехали из дома довольно рано. Что сподвигло на это?

— Помню, как ездил вместе с командой «Динамо» на турнир в Чикаго. Мне очень понравилась атмосфера хоккея, царившая там. Захотелось погрузиться в нее. Посоветовался с родителями. Они поддержали. Меня задрафтовали в канадской лиге, и я уехал. Поначалу было трудно без языка, один остался. Жил, конечно, в приемной семье, но общение с родными только по телефону. Первое время даже в люди выходить стеснялся. Приходишь в ресторан и показываешь на картинки. Потому что ни они меня не понимают, ни я.

— Какие-нибудь новые увлечения появились у вас?

— В Америке все помешаны на гольфе. Я тоже сходил однажды с ребятами и вошел во вкус. Играть в гольф нелегко.

Считаю, что по технике, это один из самых сложных видов спорта.

— Чего больше всего не хватало во время жизни в Америке?

— Семьи и друзей. Множества родственников вокруг. А в бытовом плане мне со временем было уже не сложно — я жил с женой, поэтому у нас даже русская еда дома была. Показали нам специальный магазин, где можно купить все, что для этого необходимо.

— Еще видела у вас на фотографии третьего члена вашей семьи — собаки…

— Она у нас как ребенок! Сидели как-то с женой и поняли, что дома слишком тихо. Говорю ей: «Давай собаку возьмем!» Жена тут же вскакивает: «Все, поехали!» Сначала искали в приютах, но свою там не нашли. Потом увидели в интернете нашу Банану и забрали себе.



— Вторую собаку не хотите завести? Чтобы совсем весело в доме было!

— Были такие мысли, но родственники твердят, чтобы мы лучше ребенка завели!

«Я ПЕРЕРОС АХЛ»

— Как приняли решение вернуться в Россию? Что можете сказать про Шипачева, Береглазова, которые тоже вернулись обратно в свои клубы?

— В один момент я понял, что уже перерос АХЛ, что мне нужно делать шаг вперед. Можно, конечно, ждать своего шанса в НХЛ, но у меня заканчивался контракт и, поговорив с семьей, я принял решение вернуться. От казанского клуба получил приглашение. Я считаю, что КХЛ по уровню заметно превосходит АХЛ. Российские игроки, которые вернулись сейчас обратно, могут здесь набраться опыта, мастерства и, если захотят, то снова поехать в НХЛ и попробовать закрепиться в составе.

— Как известно, за океаном хоккей делает больший акцент на атаке, а вы попали в «Ак Барс» — команду, которая играет от обороны. Тяжело ли было перестраиваться?

— Да, в Америке я играл более агрессивно. Постоянно нужно было оказывать давление на оборону соперника, не давая им времени и пространства на принятие решений. Мне действительно понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть — большие площадки, другой стиль игры. Но тренеры подсказывали мне, и сейчас все нормально.

— Вы как-то сказали, что надеетесь взять Кубок Гагарина уже в первом сезоне. Надежда все так же сильна?