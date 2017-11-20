Хоккеисты хабаровского «Амура» сразятся за очки с минским «Динамо»
Команды имеют примерно равные успехи по количеству выигранных матчей.
Команды имеют примерно равные успехи по количеству выигранных матчей.
В дальневосточной столице сегодня, 20 ноября, состоится матч хоккеистов хабаровского «Амур» с минским «Динамо». Команды с одинаковым количеством очков в активе сразятся за право вырваться вперёд.
Для «тигров» эта игра станет третьей в текущей домашней серии. После череды побед на выезде «Амур» начал сдавать позиции на своём льду. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», одолеть питерский СКА хабаровчане не смогли. Тем не менее, хозяева довольно достойно проявили себя в игре против сильнейшей команды Континентальной хоккейной лиги. Это отметил и их главный тренер Андрей Мартемьянов. По словам наставника гостей, его подопечным было тяжело сражаться с таким соперником. А на минувших выходных состоялась встреча «Амура» с «Динамо-Москва», где хабаровская команда чудом перевела игру в овертайм — ворота гостей удалось распечатать за четыре секунды до конца основного времени. Исход матча решился в серии буллитов, где москвичи оказались сильнее. Сейчас «тигры» находятся на 11-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 41 очком в копилке.
«Динамо-Минск» не отличается большими успехами в последнее время. Команда прибыла на игру в Хабаровск после встречи с «Адмиралом» во Владивостоке. Подопечные Фредрика Стиллмана забросили в «сетку» гостей пять безответных шайб, оставив свои ворота «сухими». Приморские хоккеисты вышли вперёд на 19-й секунде, и за всё время матча гостям не нашлось, что ответить. В Западной конференции КХЛ «Динамо-Минск» сейчас занимает 10-е место, в его активе 41 очко — столько же, сколько у его сегодняшнего противника.
Матч «Амура» против минского «Динамо» состоится в «Платинум Арене». Игра начнётся в 19:30 по хабаровскому времени.