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04:47 (мск), источник: VLADNEWS

Владивостокский «Адмирал» сыграет с с ярославским «Локомотивом» уже сегодня

Начало встречи в 19:30.

Сегодня «моряки» принимают на своей арене «Локомотив», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ХК «Адмирал». Встреча состоится в 19:30. Команда-соперник прибыла из Ярославля. На данный момент это бронзовые призеры Чемпионата России. Нападающие Дмитрий Лугин и Денис Алексеев еще в прошлом сезоне защищали цвета «Адмирала». Но первый был обменян в «Локомотив» по ходу чемпионата 16/17, а второй вернулся домой летом.

«Адмирал» и «Локомотив» встречались восемь раз. Пять из восьми матчей заканчивались победой одной из команд с сухим счетом. Две таких победы у наших хоккеистов, три у ярославцев. По разу соперники обменялись буллитными успехами. Последние четыре встречи остались за «Локомотивом». В сезоне 2015/16 они дважды победили по 3:0, а в прошлом чемпионате 4:3 в серии бросков во Владивостоке и 6:1 в Ярославле.

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