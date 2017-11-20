Владивостокский «Адмирал» сыграет с с ярославским «Локомотивом» уже сегодня
Начало встречи в 19:30.
Начало встречи в 19:30.
Сегодня «моряки» принимают на своей арене «Локомотив», сообщает РИА VladNews со ссылкой на
«Адмирал» и «Локомотив» встречались восемь раз. Пять из восьми матчей заканчивались победой одной из команд с сухим счетом. Две таких победы у наших хоккеистов, три у ярославцев. По разу соперники обменялись буллитными успехами. Последние четыре встречи остались за «Локомотивом». В сезоне 2015/16 они дважды победили по 3:0, а в прошлом чемпионате 4:3 в серии бросков во Владивостоке и 6:1 в Ярославле.