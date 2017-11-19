Назаров притормозил армию

Источник: Советский спорт

20 ЛЕТ СПУСТЯ

ЦСКА — «Нефтехимик». «И это афиша? — вопрошали болельщики красно-синих перед матчем. — Да, в Москву приехала четвертая команда Востока, возглавляемая харизматичным Андреем Назаровым».

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 13, 19.11.2017, 17:00 ЦСКА Б 3 Нефтехимик 2

Что армейцам «Нефтехимик», если они после перерыва всухую сокрушили записных фаворитов Восточной конференции «Салават Юлаев» и «Ак Барс».

И все-таки у этого противостояния есть история.

20 лет назад (а если быть точным 29 октября 1997 года) московские болельщики стали свидетелями не только дебюта итальянского мегавратаря Джанлуиджи Буффона в стыковом матче отбора чемпионата мира-1998, но и удивительной игры здесь, на Ленинградке. «Нефтехимик» нанес ХК ЦСКА, который возглавлял Виктор Тихонов, поражение со счетом 10:0. Тот разгром вошел в историю самого титулованного клуба Европы. Так крупно красно-синие ни до, ни поле не проигрывали. Сейчас вряд ли кто-то вспомнит, что на тот матч не вышла основа москвичей, объявившая забастовку из-за невыплаты зарплаты. А капитаном команды Тихонов назначил 18-летнего Николая Пронина. Ныне одного из тренеров «Красной Армии».

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ВНИМАНИЕ, ШАФИГУЛЛИН

Современный «Нефтехимик» называют «авторской командой» Андрея Назарова. Молодой коллектив, в котором самый опытный 32-летний защитник Олег Пиганович, верный солдат Андрея Викторовича. Тон задают легионеры — Робин Ганзл, Чед Рау, Дэн Секстон, Андрей Нестрашил.

После перерыва «Нефтехимтик» усилился еще одним — защитником Эриком Густафссоном, оказавшимся ненужным «Авангарду». Швед сходу стал ключевым игроком обороны нижнекамцев.

Есть в обойме Назарова и армейская колония — форвард Ильдар Шиксатдаров, наколачивавший по 20 с гаком шайб за «Красную Армию», защитник-гренадер Дмитрий Огурцов, способный не только размазать по борту соперников, что он сделал с ветераном ЦСКА Владимиром Жарковым, и поразить ворота убойным щелчком, но и точным длинным пасом начать атаку.

К слову, и перезагрузивший под водительством Назарова карьеру Александр Авцин, на котором многие поставили крест, прошел школу ЦСКА. Где ему приклеили ярлык «неволевой».

Наставник «Нефтехимика» всегда доверял молодым. Вот и теперь у нижнекамцев на лед выходит форвард Булат Шафигуллин, которому в конце декабря исполнится 18 лет.

За юниором внимательно следил двукратный олимпийский чемпион Владимир Лутченко, опытнейший скаут «Нью-Йорк Рейнджерс». Именно он в середине 1980-х привез из Хабаровска Александра Могильного.

Поначалу Шафигуллин растерялся, не знал, куда бежать. А потом выдал сольный номер, но не забил с острого угла. Напомнив, как без малого десять лет назад мне в этом дворце главный статистик КХЛ Владимир Жидков посоветовал обратить внимание на юниора из «Трактора», возглавляемого Назаровым: «Из него выйдет толк». Парня этого звали Евгений Кузнецов.

БЕЗ РОТАЦИИ И ЛЕГИОНЕРОВ

Главком ЦСКА Игорь Никитин, похоже, минимизировал ротацию состава. На лед вышли те же игроки, что камня на камне не оставили в пятницу от «Ак Барса». Из легионеров только запасной вратарь Ларс Юханссон.

Однако начать, как с Уфой и Казанью, у хозяев не получилось. Гости дважды подряд наказали хозяев за нарушение численного состава. И если первый гол Эмилия Галимова, выглядел спорным — форвард слегка зацепил вратарский щиток, под котором затаилась шайба, то Пиганович реализовал численное преимущество классически, на раз-два-три.

Во втором периоде Андрей Светлаков догрыз момент на ближнем пятачке а-ля Галимов, воспользовавшись мимолетной заминкой Шикастдарова.

Назаров в стремлении сохранить победный счет перешел на игру в три звена. Долгое время его команду держал и игре вратарь Илья Ежов. Известно, что в ближнем бою он король, поражает непробиваемостью. Как голкипер исхитрился среагировать на бросок в пустой угол Андрея Кузьменко! Фантастика! Несколько раз на помощь Ежову пришел каркас ворот.

В третьем периоде перестарался силовой форвард гостей Илья Аркалов. Его правый глаз украшают бланш и пластырь, вот и решил вымести злость на Сергее Шумакове. Двинул армейцу в номер и отправился в штрафной бокс на целых 14 (4+10) минут.

Никита Нестеров сравнял счет. Причем вполне берущимся броском, издалека, почти от борта. Так же защитник сборной России открыл счет в предыдущем матче с «Ак Барсом».

Гостям удалось сберечь ничью в основное время. Овертайм — это стихия ЦСКА: четыре победы и одно поражение в семи случаях. Но каков Ежов. Не только выиграл ближний бой у Максима Шалунова, но и заработал численное преимущество, приняв на себя удар влетевшего в площадь ворот Кузьменко.

Но сил на большинство у гостей не осталось. Как и на буллиты. Решающий укол нанес Шалунов, взявший реванш у Ежова за проигранную дуэль в овертайме.

СТАТИСТИКА

ЦСКА (Москва) — Нефтехимик (Нижнекамск) — 3:2 Б. (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0). 4677 зрителей.

Голы: 0:1 Галимов 9 (Секстон, Пиганович, 12.42, б.), 0:2 Пиганович 5 (Секстон, Ганзл, 13.36, б.), 1:2 Светлаков 4 (Григоренко, 24.03), 2:2 Нестеров 3 (Андронов, Киселевич, 50.26), 3:2 Шалунов (65.00, реш. бул.).

Вратари: Сорокин — Ежов.