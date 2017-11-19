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Хоккеисты «Салавата Юлаева» прервали серию из четырех поражений в КХЛ, обыграв «Сочи»
МОСКВА, 19 ноя —
МОСКВА, 19 ноя —
Встреча, состоявшаяся в Сочи, завершилась со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Тему Хартикайнен (29-я минута), Линус Умарк (36-я) и Захар Арзамасцев (48-я). У хозяев отличился Эрик О’Делл (3-я).
Как сообщается в официальном аккаунте «Сочи» в Twitter, в матче с уфимцами установлен новый рекорд посещаемости домашних игр «леопардов» в матчах КХЛ — на игру во дворец спорта «Большой» пришли 11 456 зрителей.
«Салават Юлаев», впервые в КХЛ обыгравший «Сочи» в гостях, 22 ноября примет казанский «Ак Барс». «Сочи» в этот же день сыграет в гостях с московским ЦСКА.
|Сочи
|
1:3
(1:0, 0:2, 0:1)
|Салават Юлаев
|Сергей Зубов
|Эркка Вестерлунд
|Константин Барулин
|Бен Скривенс
|1-й период
|Федор Беляков
|02:00
|Федор Беляков
|02:00
|02:17
|Эрик О`Делл (К. Уэллман, А. Цветков)
|04:50
|Святослав Гребенщиков
|09:28
|Вадим Хлопотов
|13:49
|2-й период
|27:39
|Вадим Хлопотов
|Теему Хартикайнен (Л. Умарк, А. Логинов)
|28:35
|35:00
|Линус Умарк (А. Логинов, Ф. Ларсен)
|35:48
|3-й период
|Федор Беляков
|42:09
|46:07
|Руслан Педан
|Захар Арзамасцев
|47:52
|Игорь Макаров
|48:04
|54:33
|Алексей Цветков
|57:46
|Иван Ларичев
|16
|Штрафное время
|8
|4
|Игра в большинстве
|8
|1
|Голы в большинстве
|3
|Главный судья
|Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
|Главный судья
|Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)