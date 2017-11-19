Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахов не принял у Эрнста награду за «Пусть говорят»
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Пропала военная подлодка с экипажем из 44 человек
В Кремле оценили клип кадетов и депутата ГД на песню «Дядя Вова»
Умерла актриса Людмила Сухолинская-Местечкина
Текущие события
Хоккей. КХЛ
овертайм
Динамо Р2
Автомобилист2
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКАБ3
Нефтехимик2
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи1
Салават Юлаев3
Хоккей. НХЛ
20.11
Каролина Харрикейнз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
20.11
Детройт Ред Уингз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
20.11
Нью-Йорк Рейнджерс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
20.11
Вегас Голден Найтс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
20.11
Анахайм Дакс
Флорида Пантерз
Все события
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
СМИ: Доллар потерял главную опору
Путин ставит шах и мат Порошенко переговорами с ЛДНР - Бидевка
Слова крымчан о России сильно удивили немцев
Ультиматум Семина. «Локомотив» обыграл в гостях «Анжи»
«Ювентус» проиграл «Сампдории»
70 лет вместе: новый портрет королевы Елизаветы и принца Филиппа
Марго Робби украсила обложку австралийского Vogue
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
9Армейцы снова не справились с турецким напором
8«Арсенал» победил «Тоттенхэм» в лондонском дерби
20:14 (мск), источник: Р-Спорт

Хоккеисты «Салавата Юлаева» прервали серию из четырех поражений в КХЛ, обыграв «Сочи»

МОСКВА, 19 ноя — Р-Спорт. Уфимский «Салават Юлаев» прервал четырехматчевую серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ, одержав победу над Сочи.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в Сочи, завершилась со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) в пользу гостей, в составе которых шайбы забросили Тему Хартикайнен (29-я минута), Линус Умарк (36-я) и Захар Арзамасцев (48-я). У хозяев отличился Эрик О’Делл (3-я).

Как сообщается в официальном аккаунте «Сочи» в Twitter, в матче с уфимцами установлен новый рекорд посещаемости домашних игр «леопардов» в матчах КХЛ — на игру во дворец спорта «Большой» пришли 11 456 зрителей.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Салават Юлаев», впервые в КХЛ обыгравший «Сочи» в гостях, 22 ноября примет казанский «Ак Барс». «Сочи» в этот же день сыграет в гостях с московским ЦСКА.

Сочи 1:3
(1:0, 0:2, 0:1)
Салават Юлаев
19.11.2017, 17:00 Зрители: 11456 Регулярный чемпионат Ледовый Дворец "Большой"
Главные тренеры
Сергей Зубов Эркка Вестерлунд
Вратари
Константин Барулин Бен Скривенс
1-й период
Федор Беляков 02:00
Федор Беляков 02:00
02:17 Эрик О`Делл (К. Уэллман, А. Цветков)
04:50 Святослав Гребенщиков
09:28 Вадим Хлопотов
13:49
2-й период
27:39 Вадим Хлопотов
Теему Хартикайнен (Л. Умарк, А. Логинов) 28:35
35:00
Линус Умарк (А. Логинов, Ф. Ларсен) 35:48
3-й период
Федор Беляков 42:09
46:07 Руслан Педан
Захар Арзамасцев 47:52
Игорь Макаров 48:04
54:33 Алексей Цветков
57:46 Иван Ларичев
Статистика
16 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 8
1 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Александр Сергеев (Жуковский, Россия)
Главный судья Сергей Беляев (Воскресенск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Салават Юлаев
НовостиМатчиСоставСтатистика
Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Блондинка без комплексов: избранница швейцарского хоккеиста и американская модель
Ультиматум Семина. «Локомотив» обыграл в гостях «Анжи»
«Ювентус» проиграл «Сампдории»
Ефимова победила на чемпионате России по плаванию
Кого осталось обойти Промесу, чтобы стать лучшим легионером РФПЛ
Гран-при: Загитова открыла охоту на Медведеву
Стали известны стартовые составы на матч «Зенит» — «Тосно»
«Ростов» и «Амкар» сыграли вничью, оба клуба не забили пенальти
Новости
Авто
Немец 20 лет искал припаркованный в гараже автомобиль Еще в 1997 году мужчина написал в полицию заявление о пропаже транспортного средства, но, как выяснилось на днях, все это время автомобиль стоял там же, где его оставили
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Умер актер из «Трех мушкетеров» Робер Ирш скончался на 93-м году жизни
Недвижимость
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок
Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
В моду вошли недорогие украшения (фото) Пока красивая одежда спрятана под громоздкой верхней одеждой, самое время обновить свои «золотые запасы»
Дети
4-летние близнецы Пугачевой и Галкина восхитили соцсети (фото) 18 ноября стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин обвенчались. Таинство прошло в кругу друзей и родных знаменитой пары, а самыми важными гостями на церемонии стали 4-летние близнецы артистов Гарри и Лиза.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь