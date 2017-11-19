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19:59 (мск), источник: Р-Спорт

ЦСКА по буллитам обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ

МОСКВА, 19 ноя — Р-Спорт, Александр Рогулев. Хоккеисты московского ЦСКА одержали волевую победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась в серии послематчевых буллитов со счетом 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу армейцев. Голы в составе победителей забили Андрей Светлаков (25-я минута) и Никита Нестеров (51). У гостей отличились Эмиль Галимов (13) и Олег Пиганович (14). Победный буллит на счету Максима Шалунова.

ЦСКА продолжит домашнюю серию 22 ноября матчем против «Сочи». Хоккеисты «Нефтехимика» в этот же день примут магнитогорский «Металлург».

ЦСКА 3:2 Б
(0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0)
Нефтехимик
19.11.2017, 17:00 Зрители: 4677 Регулярный чемпионат Ледовый дворец ЦСКА
Главные тренеры
Игорь Никитин Андрей Назаров
Вратари
Илья Сорокин 64:57 Илья Ежов
1-й период
Дамир Шарипзянов 05:46
11:52
Эмиль Галимов (Д. Секстон, О. Пиганович) 12:42
13:10
Олег Пиганович (Д. Секстон, Р. Ганзл) 13:36
17:35 Никита Нестеров
2-й период
Алексей Волгин 22:00
24:03 Андрей Светлаков (М. Григоренко)
Андрей Нестрашил 25:00
Робин Ганзл 34:09
39:25 Андрей Светлаков
3-й период
40:50 Максим Шалунов
48:03 Михаил Науменков
Илья Аркалов 48:03
Илья Аркалов 48:03
Илья Аркалов 48:03
50:26 Никита Нестеров (С. Андронов, Б. Киселевич)
Овертайм
62:03 Андрей Кузьменко
Серия буллитов - победный бросок
М. Шалунов
Статистика
22 Штрафное время 22
5 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Роман Гофман (Москва, Россия)
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
ЦСКА
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