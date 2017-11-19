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ЦСКА по буллитам обыграл «Нефтехимик» в матче КХЛ
МОСКВА, 19 ноя —
МОСКВА, 19 ноя —
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась в серии послематчевых буллитов со счетом 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу армейцев. Голы в составе победителей забили Андрей Светлаков (25-я минута) и Никита Нестеров (51). У гостей отличились Эмиль Галимов (13) и Олег Пиганович (14). Победный буллит на счету Максима Шалунова.
ЦСКА продолжит домашнюю серию 22 ноября матчем против «Сочи». Хоккеисты «Нефтехимика» в этот же день примут магнитогорский «Металлург».
|ЦСКА
|
3:2 Б
(0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0)
|Нефтехимик
|Игорь Никитин
|Андрей Назаров
|Илья Сорокин 64:57
|Илья Ежов
|1-й период
|Дамир Шарипзянов
|05:46
|11:52
|Эмиль Галимов (Д. Секстон, О. Пиганович)
|12:42
|13:10
|Олег Пиганович (Д. Секстон, Р. Ганзл)
|13:36
|17:35
|Никита Нестеров
|2-й период
|Алексей Волгин
|22:00
|24:03
|Андрей Светлаков (М. Григоренко)
|Андрей Нестрашил
|25:00
|Робин Ганзл
|34:09
|39:25
|Андрей Светлаков
|3-й период
|40:50
|Максим Шалунов
|48:03
|Михаил Науменков
|Илья Аркалов
|48:03
|Илья Аркалов
|48:03
|Илья Аркалов
|48:03
|50:26
|Никита Нестеров (С. Андронов, Б. Киселевич)
|Овертайм
|62:03
|Андрей Кузьменко
|М. Шалунов
|22
|Штрафное время
|22
|5
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|2
|Главный судья
|Роман Гофман (Москва, Россия)
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)