Самые красивые спортсменки, которым предстоит выходить на трассы, склоны и катки этой зимой
Ковальчук установил рекорд КХЛ
В матче против «Куньлуня» Илья Ковальчук отметился третьим в сезоне и шестым в кэхаэловской карьере гостевым
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В матче против «Куньлуня» Илья Ковальчук отметился третьим в сезоне и шестым в кэхаэловской карьере гостевым
Поэтому показателю форвард СКА вышел на первое место в истории лиги, обогнав Сергея Мозякина. По общему количеству