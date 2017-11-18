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20:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ковальчук установил рекорд КХЛ

В матче против «Куньлуня» Илья Ковальчук отметился третьим в сезоне и шестым в кэхаэловской карьере гостевым хет-триком.

Источник: РИА "Новости"

Поэтому показателю форвард СКА вышел на первое место в истории лиги, обогнав Сергея Мозякина. По общему количеству хет-триков в регулярках Ковальчук с Мозякиным сравнялся, уступают они только Найджелу Доусу.

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