«Спартак» одержал пятую победу подряд в КХЛ, обыграв «Трактор»
МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Московский «Спартак» одержал победу над челябинским «Трактором» со счетом 2:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Московский «Спартак» одержал победу над челябинским «Трактором» со счетом 2:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заброшенными шайбами отметились Бен Максвелл (1-я минута) и Лукаш Радил (51). Эта победа стала для красно- белых пятой подряд и 10-й в последних 11 матчах КХЛ.
В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает восьмое место, набрав в 32 матчах 49 очков, «Трактор» на Востоке с 45 очками после 32 игр также идет восьмым.
В следующем матче «Спартак» примет екатеринбургский «Автомобилист», «Трактор» в гостях сыграет с рижским «Динамо». Обе встречи пройдут 21 ноября.
В другом матче магнитогорский «Металлург» в гостях оказался сильнее череповецкой «Северстали» — 1:0.
|Вадим Епанчинцев
|Анвар Гатиятулин
|Никита Беспалов
|Василий Демченко 58:11
|1-й период
|00:35
|Бен Максвелл (Е. Кулик, Л. Радил)
|Максим Якуценя
|06:37
|2-й период
|23:46
|Алексей Пепеляев
|Данила Губарев
|30:14
|Рихард Гюнге
|36:02
|3-й период
|45:03
|Анатолий Никонцев
|48:16
|Виктор Комаров
|Семен Кокуев
|48:16
|50:54
|Лукаш Радил (В. Комаров, А. Осипов)
|Александр Рыбаков
|51:34
|57:33
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Антонин Ержабек (Чехия)
|Главный судья
|Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)