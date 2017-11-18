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19:48 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» одержал пятую победу подряд в КХЛ, обыграв «Трактор»

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Московский «Спартак» одержал победу над челябинским «Трактором» со счетом 2:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Заброшенными шайбами отметились Бен Максвелл (1-я минута) и Лукаш Радил (51). Эта победа стала для красно- белых пятой подряд и 10-й в последних 11 матчах КХЛ.

В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает восьмое место, набрав в 32 матчах 49 очков, «Трактор» на Востоке с 45 очками после 32 игр также идет восьмым.

В следующем матче «Спартак» примет екатеринбургский «Автомобилист», «Трактор» в гостях сыграет с рижским «Динамо». Обе встречи пройдут 21 ноября.

В другом матче магнитогорский «Металлург» в гостях оказался сильнее череповецкой «Северстали» — 1:0.

Спартак 2:0
(1:0, 0:0, 1:0)
Трактор
18.11.2017, 17:00 Зрители: 8047 Регулярный чемпионат ВТБ Ледовый дворец
Главные тренеры
Вадим Епанчинцев Анвар Гатиятулин
Вратари
Никита Беспалов Василий Демченко 58:11
1-й период
00:35 Бен Максвелл (Е. Кулик, Л. Радил)
Максим Якуценя 06:37
2-й период
23:46 Алексей Пепеляев
Данила Губарев 30:14
Рихард Гюнге 36:02
3-й период
45:03 Анатолий Никонцев
48:16 Виктор Комаров
Семен Кокуев 48:16
50:54 Лукаш Радил (В. Комаров, А. Осипов)
Александр Рыбаков 51:34
57:33
Статистика
8 Штрафное время 10
0 Игра в большинстве 0
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Антонин Ержабек (Чехия)
Главный судья Максим Сидоренко (Минск, Беларусь)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Спартак
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