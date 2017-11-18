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17:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Великий Майк устал? Китайская революция Кинэна привела к краху

«Куньлунь» потерпел разгромное поражение от СКА (1:8), уступив в 13 из последних 15 игр, и продолжает тонуть.

Источник: Спорт-Экспресс

Алексей ШЕВЧЕНКО

Мы много ругаем «Салават Юлаев» за поражения, удивляемся организационным неурядицам в московском «Динамо» и недоумеваем над любыми шагами минского клуба. Но в нашей лиге есть «Куньлунь» и будь у этого клуба болельщиков чуть больше, чем приходят на трибуны во время домашних матчей, то мы сейчас тоже удивлялись тому, что творится там.

Но даже несмотря на то, что на майках китайского клуба есть название российского спонсора, нам происходящее у азиатских соседей совсем не трогает. Так бывает. Когда менеджером был Владимир Кречин, а главным тренером работал Владимир Юрзинов, то хотя бы был какой-то интерес, но теперь с трудом заставляешь себя даже смотреть матчи команды.

Встречу с питерской команды я видел. После каждого матча Олег Знарок говорит, что «команде пришлось тяжело», «соперник очень старался». Иногда это выглядело смешно, как в матче против «Югры», иногда справедливо, как во многих встречах. Но если сейчас главный тренер питерского клуба произнесет нечто подобное, то он однозначно слукавит.

Китайцы выглядели абсолютно разобранными, неподготовленными к игре, а самый веселый эпизод произошел на последней минуте при счете — 1:8. Кинэн что-то эмоционально показывал арбитрам, мол, сколько же человек должно находиться на льду, не ошиблись ли они. Это показуха. Лучше бы Майк был таким активным на тренировках.

Перед сезоном я видел китайский клуб среди фаворитов чемпионата, был уверен, что они не просто будут вверху турнирной таблицы, но и спокойно пройдут один-два раунда плей-офф. По составу, по подбору игроков команда способна играть в финале Кубка Гагарина. Но без тренера такое невозможно.

Кинэн захватил власть в китайской команде, подмял под себя все трансферы, сам решил тренировать — и у него не получается нигде. Если брать работу менеджера, то это настоящая катастрофа. Пытаясь решить исключительно свои вопросы, принял ряд странных, весьма подозрительных решений. Можно перечислять сколько угодно. Из последних — отказ от кандидата в сборную Канады Джеффри Кинрейда, который играл весьма неплохо. А эпопея с нападающим Константином Макаровым, которому пришлось даже обращаться в КХЛ по поводу несправедливого отношения? Или обмен финна Мюттюнена на земляка из «Витязя» Риссанена, при том, что последний вообще не создан для КХЛ.

Кинэн так сильно пытался исправить «ошибки» Кречина (которых, как мы теперь понимаем, и не было), что потерял почву под ногами. Но беда в том, что «ошибки» он придумал сам и просто к его мнению прислушались. На самом деле, ни одно из решений Майка не пошло на пользу клуба, да и не могло пойти, но по другой причине.

Даже несмотря на все перестановки в составе, китайская команда выглядела сильной по именам. Но с ней надо работать. Не знаю, почему многие из вас сомневались, что «Металлург» привел к победе в Кубке Гагарина Илья Воробьев, а не номинально главный тренер, но сейчас есть возможность в этом убедиться. Кинэн, как тренер, кончился давным-давно. Так просто его бы из Северной Америки не отпустили, посмотрите на Кена Хичкока или Клода Жюльена. Они могут приносить пользу, они в обойме, хотя оба — на спаде. Но «китайцы» — далеки от нормальный игры. Руководство смотрит на титулы Кинэна и наверняка, прямо сейчас выписывают чек, чтобы Майк исправил ситуацию за счет трансферов.

Но с канадским тренером нужно расставаться, причем как можно скорее. Все, на что теперь может некогда великий Кинэн, так это ездить по городам, сидеть в ложе почетных гостей и принимать нехитрые подарки. Он быстро превратил красного дракона в китайскую крысу и смотреть на такое невозможно.

Куньлунь
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