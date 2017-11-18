СКА разгромил «Куньлунь» в матче КХЛ, Ковальчук преодолел рубеж в 600 шайб за карьеру

Первая заброшенная шайба 34-летним Ковальчуком стала для него 600-й в карьере на клубном уровне. До СКА форвард выступал также в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Атланта» (нынешнее название — «Виннипег») и «Нью-Джерси», а также в командах КХЛ «Ак Барс» и «Спартак». В НХЛ Ковальчук забросил 417 шайб, в КХЛ — 131, в остальных турнирах — 54.