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15:35 (мск), источник: ТАСС

СКА разгромил «Куньлунь» в матче КХЛ, Ковальчук преодолел рубеж в 600 шайб за карьеру

ТАСС, 18 ноября. Санкт-петербургский СКА победил китайский «Куньлунь» со счетом 8:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: РИА "Новости"

Шайбы в составе победителей забросили Александр Барабанов (16-я минута), Николай Прохоркин (17), Илья Ковальчук (24, 36, 58), Никита Гусев (25), Егор Яковлев (47) и Владислав Гавриков (57). У хозяев отличился Брэндон Ип (22).

Хоккей
КХЛ 2017-2018
Неделя 13, 18.11.2017, 12:30
Куньлунь
1СКА8

Первая заброшенная шайба 34-летним Ковальчуком стала для него 600-й в карьере на клубном уровне. До СКА форвард выступал также в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Атланта» (нынешнее название — «Виннипег») и «Нью-Джерси», а также в командах КХЛ «Ак Барс» и «Спартак». В НХЛ Ковальчук забросил 417 шайб, в КХЛ — 131, в остальных турнирах — 54.

СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 90 очков в 34 встречах, «Куньлунь» с 42 баллами идет 10-м на Востоке. В следующем матче СКА 21 ноября примет «Югру», тремя днями позже «Куньлунь» проведет домашний матч с «Локомотивом».

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