Травмированный арбитр КХЛ Раводин вернется в строй через неделю

Источник: РИА "Новости"

В четверг во время матча «Куньлунь» — «Динамо» (Минск) форвард гостей Джек Скилле сделал подножку 39-летнему Раводину, в результате чего судья получил травму. Позднее Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение дисквалифицировать Скилле на два матча и подвергнуть его денежному штрафу.

Хоккей КХЛ 2017-2018 Неделя 13, 16.11.2017, 14:30 Куньлунь 0 Динамо Мн 2

«У Алексея было подозрение на перелом ребра, ему было тяжело дышать, даже не помогали обезболивающие. Мы отвезли его в больницу в Китае, сделали все необходимые процедуры и, слава богу, все обошлось. Его самочувствие не позволило ему сразу улететь в Москву, пришлось оставить его еще на два дня в Шанхае, и только сегодня он вылетел в Москву», — сказал Анисимов.

«В ближайшую неделю он будет на больничном, но мы на него рассчитываем, как и прежде. Самое главное, что он избежал серьезной травмы. Думаю, что через неделю он вернется в строй», — заключил собеседник ТАСС.