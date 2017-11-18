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13:16 (мск), источник: ТАСС

Травмированный арбитр КХЛ Раводин вернется в строй через неделю

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Раводин, получивший повреждение во время матча регулярного чемпионата между китайским «Куньлунем» и минским «Динамо», вернется в строй через неделю. Об этом ТАСС сообщил главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов.

Источник: РИА "Новости"

В четверг во время матча «Куньлунь» — «Динамо» (Минск) форвард гостей Джек Скилле сделал подножку 39-летнему Раводину, в результате чего судья получил травму. Позднее Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ принял решение дисквалифицировать Скилле на два матча и подвергнуть его денежному штрафу.

Хоккей
КХЛ 2017-2018
Неделя 13, 16.11.2017, 14:30
Куньлунь
0Динамо Мн2

«У Алексея было подозрение на перелом ребра, ему было тяжело дышать, даже не помогали обезболивающие. Мы отвезли его в больницу в Китае, сделали все необходимые процедуры и, слава богу, все обошлось. Его самочувствие не позволило ему сразу улететь в Москву, пришлось оставить его еще на два дня в Шанхае, и только сегодня он вылетел в Москву», — сказал Анисимов.

«В ближайшую неделю он будет на больничном, но мы на него рассчитываем, как и прежде. Самое главное, что он избежал серьезной травмы. Думаю, что через неделю он вернется в строй», — заключил собеседник ТАСС.

Раводин обслуживает матчи КХЛ с сезона-2008/09, за это время он работал на 576 играх лиги.

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