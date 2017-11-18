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13:03 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» потерпели разгромное поражение во Владивостоке

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» потерпели поражение во Владивостоке от местного «Адмирала» со счетом 0:5 (0:2, 0:1, 0:2) в очередном матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Накануне встречи с «Адмиралом» минчане понесли потери в линии нападения. За подножку арбитру в предыдущем матче с «Куньлунем» (2:0 в пользу «Динамо») у гостей на две игры был дисквалифицирован Джек Скилле. После переезда из Шанхая во Владивосток динамовцев, по пути на тренировку в «Фетисов-Арену», застал мощный снегопад, из-за которого пришлось отменить занятие.

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«Адмирал» (Владивосток) — «Динамо-Минск» — 5:0 (2:0, 1:0, 2:0).

Владивосток. «Фетисов Арена». 4220 зрителей.

«Адмирал»: Налимов; Волченков — Блум, В. Ткачев — Саюстов — В. Александров (к); Мнацян — Н. Глухов, Саболич — Райт — Краснослободцев; Мищенко — Ильин, Казаков — Макаренко — Жафяров; Глазачев — Фищенко — Манукян; Сергеенко, Гичибеков.

«Динамо-Минск»: Энрот; Граньяни — Денисов (к), Лингле — Хауден — Фонтэйн; Коробов — Шинкевич, Степанов — Ковыршин — Гаврус; Хенкель — Знахаренко, Павлович — Шарангович — Кулаков; Дрозд — Волков — Буйницкий; Дюков, Карабань.

Шайбы: 1:0 — Краснослободцев (Волченков, Саболич, 0.18); 2:0 — Манукян (Фищенко, 2.22); 3:0 — Макаренко (Казаков, Жафяров, 24.24); 4:0 — Жафяров (Макаренко, 54.44); 5:0 — Жафяров (Казаков, Н. Глухов, 58.06, в большинстве).

Броски: 17 — 40. Штраф: 12 -10.

Перечисленные выше обстоятельства, несомненно, повлияли на кондиции «зубров». Однако вряд ли и добравшиеся на арену сквозь сугробы болельщики во Владивостоке рассчитывали увидеть гол сразу же после стартового вбрасывания. На 18-й секунде гости не смогли зафиксировать шайбу в зоне «Адмирала».

Нападающий хозяев площадки Вадим Краснослободцев выкатился на ударную позицию и прервал короткую «сухую» серию Юнаса Энрота, начавшуюся в матче с «Куньлунем» — 1:0.

Гол вдохновил команду из Владивостока, и она заметно активнее действовала в атаке. В итоге на третьей минуте Иван Фищенко перехватил шайбу в углу площадки в зоне динамовцев, заложил вираж за воротами Энрота, нанес бросок, с которым голкипер справился. Однако на добивании первым был Тигран Манукян — 2:0.

В начале второго периода две минуты штрафа у минчан заработал Илья Шинкевич. «Адмирал» опасно атаковал на этом отрезке, но реализовать большинство не получилось. Дальневосточные хоккеисты увеличили преимущество в счете после мощного броска Павла Макаренко.

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Хозяева площадки в ходе игры часто играли в меньшинстве, но подопечным Горди Дуайера не удалось сократить отставание. Наоборот, на 55-й минуте защитники «зубров» оставили одного на пятачке у своих ворот Дамира Жафярова, который переиграл Энрота. Спустя четыре минуты все тот же Жафяров реализовал численное преимущество «Адмирала» — 5:0.

Белорусская команда в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 41 очко в 32 матчах, занимает десятое место и на шесть баллов отстает от московского «Динамо» и заветной восьмой позиции, которая позволяет выйти в плей-офф десятого сезона. Минское «Динамо» завершит выездную серию в Хабаровске, где 20 ноября сыграет с местным «Амуром».

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