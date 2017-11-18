Есмантович: ХК ЦСКА намерен сохранить в составе защитников Киселевича и Ожиганова

Ранее канадский портал Sportsnet сообщил об интересе ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) к двум защитникам, у которых 30 апреля следующего года истекают контракты с ЦСКА. Агент Киселевича Дэн Мильштейн сообщил, что игроком интересуются более 15 клубов НХЛ, а сам хоккеист может принять решение о возможном переезде в Северную Америку после общения с главными тренерами ряда команд. Ожигановым же интересуется «Торонто» — генеральный менеджер клуба Лу Ламорелло и главный тренер Майк Бэбкок в августе приезжали в Москву для просмотра игрока и переговоров с ним. Оба хоккеиста не были задрафтованы ни одним клубом НХЛ.