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09:25 (мск), источник: ТАСС

Есмантович: ХК ЦСКА намерен сохранить в составе защитников Киселевича и Ожиганова

МОСКВА, 18 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейный клуб ЦСКА заинтересован в том, чтобы сохранить в команде защитников Богдана Киселевича и Игоря Ожиганова. Об этом ТАСС рассказал президент армейцев Игорь Есмантович.

Ранее канадский портал Sportsnet сообщил об интересе ряда клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) к двум защитникам, у которых 30 апреля следующего года истекают контракты с ЦСКА. Агент Киселевича Дэн Мильштейн сообщил, что игроком интересуются более 15 клубов НХЛ, а сам хоккеист может принять решение о возможном переезде в Северную Америку после общения с главными тренерами ряда команд. Ожигановым же интересуется «Торонто» — генеральный менеджер клуба Лу Ламорелло и главный тренер Майк Бэбкок в августе приезжали в Москву для просмотра игрока и переговоров с ним. Оба хоккеиста не были задрафтованы ни одним клубом НХЛ.

«Мы подходим к этому вопросу с пониманием, ведем переговоры с агентами обоих игроков. Все в формате переговорного процесса. Мы очень хотели бы, чтобы и Киселевич, и Ожиганов продолжили карьеру в ЦСКА», — сказал Есмантович.

Киселевич и Ожиганов в составе ЦСКА выходили в финал Кубка Гагарина — 2016. В составе сборной России Киселевич стал бронзовым призером чемпионата мира 2017 года.

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