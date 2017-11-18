Хабаровский «Амур» попытает счастья в борьбе против московского «Динамо»

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице сегодня, 18 ноября, хоккейная команда «Амур» встретится на своём льду с московским «Динамо». Для «тигров» этом матч станет вторым в очередной домашней серии.

Дела у «Амура» складываются не очень удачно, но всё же достойно. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на своём льду подопечные Андрея Мартемьянова сначала обыграли в овертайме нижнекамский «Нефтехимик» — 5:4, затем взяли верх над казанским «Ак Барсом» — 3:1, обошли с таким же счётом уфимский «Салават Юлаев» и финишировали «сухой» победой над ХК «Сочи» — 2:0. Благодаря этому вратарь команды Юха Метсола стал лучшим голкипером 11-й недели чемпионата. Но затем, с началом новой домашней серии, картина начала меняться: одолеть питерский СКА «тигры» всё же не смогли. Сейчас команда занимает 11-ю строчку Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, в её активе 40 очков.

Московское «Динамо», тем временем, имеет чуть более выгодное положение, но тоже выступает с переменным успехом. Коллектив занимает 8-ю строку в «Западе» КХЛ с 47 очками в копилке. К сегодняшней встрече команда подошла после встречи с приморским «Адмиралом» во Владивостоке, где гости отвоевали первенство и вышли победителями со счётом 5:4. До этого им удалось одолеть пекинский «Куньлунь Ред Стар», а вот выстоять в схватке с «Северсталью» из Череповца не получилось.